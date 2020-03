Cuál es el potencial de éxito del teletrabajo

Desde hace algunos años las empresas se están transformando, de hecho ya no es novedad hablar de trasformación digital. Sin embargo, muchas aún no consideran la movilidad de su staff como parte central de esa transformación. El problema es que a lo largo de los años hemos visto situaciones que pusieron en jaque la operatoria habitual de las compañías (ataques como WannaCry, desastres naturales, alertas por enfermedades); y aquellas empresas que no eligieron transformarse voluntariamente tuvieron que hacerlo de forma forzosa para poder seguir operativas y para resguardar a sus empleados, es decir, para hacer un intento de salir airosas en una situación de crisis para la que no estuvieron preparadas.