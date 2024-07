En la Bolsa nos dió la razón

Dolar blue inversiones finanzas El dólar, la obsesión del Gobierno. Depositphotos

Eso quiere decir que fueron a pedir se otorguen un nuevo crédito previsto entre 10.000 y 15.000 de dólares se sumen a los requisitos que exige el Fondo para ello.

Esos requisitos son, como ya lo expresamos anteriormente:

Tasa de interés positiva para que no los pesos no se vayan al mercado cambiario esfumándolos como ocurrió entre mayo y agosto 2018 cuando el hoy Ministro era Presidente del BCRA, la cual debe subir del 4.25% nominal mensual actual ya que el viernes se conoció la inflación de 4.6% correspondiente al mes de junio y promete ser mayor para julio Reinstaurar el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, que lo habilitó el Congreso de la Nación y se promulgó el 8 de julio pasado. Que vuelva a depreciar la moneda en el orden del 105% (con la inflación de junio de 4,6% ya conocida) ya que la devaluación del 118% fue absorbida por la inflación acumulada a mayo 2024. Con ese dato y conociendo que el valor mayorista del dólar estadounidense al viernes 12 de julio fue $ 922.50, el nuevo valor del tipo de cambio debería situarse cercano a $1.900 dejando conformes al FMI e incluso al campo para exportar y liquidar las exportaciones retenidas que se estiman a hoy en u$s13.000 millones.

Conociendo que no es posición del actual ministro de Economía devaluar a ese nivel, ya que significaría llevar la pobreza al 90% de la población del nuestro país, no sería ilógico pensar en un reemplazo del mismo por el jefe del Consejo Económico Asesor Demian Reidel y/o titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados Nación José Luis Espert. No les temblaría el pulso a la hora de depreciar nuestra moneda al orden de los $2.000 para quitarle posteriormente 3 ceros a nuestra moneda y luego de ello establecer una nueva convertibilidad con tipo de cambio fijo 2 a 1.

Tal como expresó el pasado miércoles Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, aunque esto también en los primeros meses volverían a ser de altísima inflación consecuencia del nuevo alza y reacomodamiento de los precios al nuevo tipo de cambio.

Aunque siempre en esos reacomodamientos se olvidan de algo primordial, los salarios de los trabajadores no suben y en medio de una recesión brutal autoinflingida puede llegar a ser terrible a nivel social.