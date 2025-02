Enero marcó un récord en el gasto con tarjeta en dólares

El consumo con tarjeta de crédito en dólares alcanzó en enero de 2025 un total de u$s865 millones , marcando el nivel más alto registrado para este mes en los últimos 16 años , de acuerdo con los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta cifra, extraída de las series estadísticas del organismo, constituye una señal inequívoca de que el tipo de cambio oficial no refleja la realidad económica del país.

El ministro de Economía intentó relativizar esta situación al declarar: “Escuché cantidad de gente decir: no puede ser que la gente veranee en Brasil. Cómo no puede ser que la gente veranee en Brasil, es un lujo que la gente veranee en Brasil, eso debería ser lo normal”. Sin embargo, el problema no radica en el destino elegido para vacacionar, sino en que resulta más barato viajar al exterior que disfrutar del turismo interno.