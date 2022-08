Por qué Ethereum está derrumbando a Nvidia

Ethereum anunció hace un mes que en septiembre va a salir a la luz “Ethereum 2.0”. ¿Qué implica? Dejará de tener el sistema de Proof of Work y pasará a Proof of Stake. Esto quiere decir que no se requerirán equipos de minería, sino que con solo depositar Ethers como garantía (mediante Staking) se recibirán las recompensas.

Esta modificación favorece el funcionamiento de toda la red y reduce el consumo de energía de manera drástica.

Desde el anuncio, Ether (la criptomoneda de Ethereum) ha tenido una suba brutal, de más del 85%:

Clipboard02.jpg

Además, el miércoles 10 de agosto salió el dato de inflación en los EE.UU, siendo del 8,5% interanual. No solo cayó frente al mes anterior, sino que fue menor de lo que esperaba el mercado.

Esta noticia fue bien recibida por el mercado de acciones y de criptomonedas, que aceleraron su rumbo alcista.

La situación de Nvidia

Nvidia es la empresa líder en desarrollo de placas de video. Y ya viene sufriendo esta nueva actualización de Ethereum. Sus ventas dentro del rubro “Videojuegos” cayeron un 44% en relación al trimestre anterior y un 33% interanual.

Si bien la compañía lo explica con los problemas macroeconómicos, es inevitable asociarlo al conflicto que tienen por el fin de la minería de Ethereum.

Veamos cómo le ha ido a la acción en lo que va del año:

Clipboard01.jpg

Nvidia acumula una caída del 36% en 2022. Sin dudas, sufrió a la par de las empresas tecnológicas. Y el broche de oro fue la expectativa del fin de la minería de Ethereum que, lógicamente, afectó sus ventas y ganancias.

La compañía cuenta con un stock de inventario importante sin usar. Resta saber si las venderán con un descuento significativo. Los precios de las placas de video están en franca caída. Un factor importante es la situación en China, país que prohibió la minería. Esto provocó una feroz oferta de placas en masa a precios muy bajos.

Cabe destacar que Nvidia es la empresa n°11 más grande del mercado. Actualmente tiene una valuación de USD 467.000M. Si sigue en este camino, se irá alejando del podio.

Ethereum le ha dado un baño de realidad a Nvidia, con su nueva actualización. ¿Qué pasará con las placas, al no poder minar más Ether? Hay otras criptomonedas que se pueden seguir minando, tales como Ethereum Classic, Ravecoin y Monero. Lógicamente la rentabilidad puede verse reducida.

Por ahora, la tendencia de Nvidia sigue siendo bajista, a pesar del rebote en las últimas semanas, tal como se ve en el gráfico. Además, están sufriendo una enorme caída en sus ventas y resta conocer cómo saldrán a flote. Así que, por el momento, no tiene buenas perspectivas.

CEO de Carta Financiera