Florida, la puerta de entrada a los Estados Unidos

La globalización ha cambiado de manera irreversible la manera en que los países y empresas interactúan en el ámbito comercial y cultural. En este contexto, la participación en eventos internacionales como la Florida International Trade and Cultural Expo (FITCE) 2024 , adquiere relevancia.

El evento es organizado por el Condado de Broward, ubicado en el centro del sur de Florida, entre los condados de Miami-Dade y Palm Beach. Su sede central es Fort Lauderdale, cuenta con 31 municipios entre los que se incluyen Weston, Hallandale, Hollywood, entre otros con importante población argentina y uruguaya.

Su PIB ocupa la posición 25 de los 3.033 condados que tiene Estados Unidos. Es de u$s130.000 millones. Cuenta con un aeropuerto comercial y de pasajeros con un movimiento anual superior a las 23 millones de personas. Por Ezeiza pasan 12 millones de pasajeros al año y por Montevideo, 2 millones.

En Fort Lauderdale se encuentra Port Everglades, uno de los puertos de cruceros más activos del mundo. Es un puerto de contenedores líder en Florida y uno de los puertos de carga más activos de los Estados Unidos.

Todo ello es el condado, pues si escalamos un poco y hablamos del estado de Florida, su PIB es igual a la sumatoria del de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú. Es el estado con mayor migración interna; centenas de americanos se instalan a diario en Florida.

La visión de FITCE de empoderar a los ciudadanos a través del desarrollo económico global es especialmente relevante para América Latina, una región que lucha por integrarse plenamente en el comercio global. Las actividades programadas, como el “Doing Business with the World” y el “Speed Matchmaking with Country Representatives”, son herramientas valiosas para que los empresarios de Uruguay y Argentina puedan acceder a mercados que, de otro modo, sería difícil de acceder.

Estados Unidos exporta a América Latina y el Caribe usd 430.000 millones e importa usd 500.000 millones.

El mercado de Estados Unidos es muy grande y tentador. Tal es así que menos del 5% de las empresas americanas exportan. La participación en FITCE 2024 es una buena oportunidad para generar puentes con dichas empresas y por supuesto hacer negocios en Florida, y desde allí, ojalá a todos los Estados Unidos.

Socio de HRC. Embajador para Argentina y Uruguay de FITCE