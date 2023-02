Qué dice el FMI de la tendencia desdolarizadora

En el informe del FMI “Geo-Economic Fragmentation and the Future of Multilateralism” (La fragmentación geoeconómica y el futuro del multilateralismo) del 15 de enero de 2023, el organismo analiza diversos aspectos de la fragmentación del mercado mundial en curso, centrado en las consecuencias del conflicto bélico con epicentro en Ucrania y el avance en diversos planos de China y otras naciones en la economía mundial.