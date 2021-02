¿Qué es lo que hay que pedirle al Fondo Monetario Internacional?

Eso es lo que probablemente ahora está incidiendo para que lo que se está negociando sea simplemente aumentar el plazo de pago de la deuda actual con el único interés de repagarla –paradójicamente– lo más rápido posible, porque de otra manera no habría tanto interés en el plazo final como variable fundamental sino, probablemente, en la posibilidad de nuevos desembolsos por parte del organismo en un contexto en el cual el BCRA está sediento de reservas. Y es que convendría comenzar a digerir la idea de que la actual situación económica de Argentina es muy diferente a la que era vigente durante la presidencia de Néstor Kirchner, quien tenía un BCRA lleno de reservas, una inflación muy baja, tasas chinas de crecimiento económico y superávits comercial y fiscal. Hoy estamos en las antípodas de una situación así.

Y por suerte, el FMI es también un organismo muy diferente del de la época en que lo dirigía la dupla Horst Kohler–Ann Krueger. Kristalina Georgieva no es Ann Krueger. El FMI –al revés de aquel que pretendía mirar la situación desde la platea sin poner un solo dólar- está tan o más apurado que la Argentina por estampar la firma en un acuerdo porque sabe muy bien que con el acuerdo que se le firmó al gobierno de Macri en 2018 se le puede armar tremendo lío si se destapa la olla y todos se ponen a escudriñar como el FMI le dio a la Argentina un préstamo por montos muy superiores a los marcados en su reglamento con la única idea de facilitar la reelección del expresidente. Al FMI le conviene firmar papeles cuanto antes. Y si no tiene que poner un solo dólar más, mucho mejor, piensan allí.

Sin embargo sería un error seguir pidiendo como única cuestión importante un aumento en el plazo final de repago. Argentina no es la Argentina de 2003/2007, y el FMI no es el FMI de aquella época. Está muy bien recordar y hasta añorar aquellos momentos de ratificación de la soberanía económica. Pero pensar que ante una situación determinada hay que reaccionar siempre de la misma forma es no tener en cuenta que la realidad es siempre cambiante. Si la realidad es cambiante es necesario estar cambiando todo el tiempo para adecuarse a ella. En eso quizás nadie mejor que el propio Perón para poner como ejemplo. Tras años en los que el general se opuso tenazmente a acuerdos con la Standard Oil, el general termina por acordar con la petrolera de la manera más benévola posible para el país cuando observa que la situación se le podía hacer inmanejable entre otras causas porque se deterioraba el nivel de reservas de manera muy peligrosa. De la misma manera, ahora hay que tener en cuenta que si bien los pagos de la deuda pueden posponerse con refinanciaciones en todo tipo de deudas, las reservas son necesarias como el agua a la hora de calmar a los mercados cuando las expectativas son negativas y son más vitales aún cuando llega la hora de estabilizar “en serio” y tener una inflación similar a la del resto del mundo. El Gobierno no tuvo hasta el momento que hacer esto. Pero a medida que se alcanzan índices inflacionarios más altos, bien puede ser el caso dentro de meses. Si ese momento llega, va a ser muy diferente la batería de medidas que se tendrá que adoptar si hay una buena cantidad de reservas en el BCRA que si no las hay.

El FMI es una de las únicas dos fuentes de acumulación de reservas que hoy tiene Argentina. La otra es el superávit de balanza comercial que últimamente ha mostrado una brusca reducción e incluso números negativos. Entonces, no se puede confiar en el superávit de balanza comercial como única fuente de acumulación de reservas. No cabe más remedio que acudir por ellas al FMI y pedirle que desembolse la parte del stand-by de 2018 que no desembolsó: cerca de u$s13.000 millones, con lo cual si resultara imprescindible usar una cantidad de dólares, habrá de donde sacarla, y si hay que aplicar un plan para estabilizar, habrá cómo hacerlo digno de toda confianza. La historia no puede ser una guía de cómo actuar, porque el mundo es otro, porque Argentina es otra y porque el FMI es otro. Se necesita, entonces, otra respuesta.