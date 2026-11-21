Se trata de un instrumento internacional, ante el avance de la IA. No obstante, ONG's denunciaron que las conversaciones "no allanan el camino para una implementación" mientras la sociedad civil ya se encuentra expuesta a riesgos potenciales.

Los 128 Estados participantes "acordaron iniciar la elaboración de un instrumento internacional sobre los sistemas de armas autónomas letales".

Un total de 128 países, reunidos en Ginebra para una conferencia de la ONU sobre " robots asesinos", acordaron este sábado abrir la vía a un pacto mundial de regulación de las armas autónomas , tras cinco días de intensas discusiones y ante el avance de la Inteligencia Artificial (IA) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este tipo de armamento letal, capaz de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana, suscita cada vez más llamamientos a una normativa internacional .

Los 128 Estados participantes en esta revisión de la Convención sobre ciertas armas convencionales "acordaron iniciar la elaboración de un instrumento internacional sobre los sistemas de armas autónomas letales", aseguró a la prensa el presidente de la conferencia, Julien Thoni .

Sobre las fechas en las que podría tratarse, Thoni agregó que "deberá llevarse a cabo durante los próximos dos años". Si bien una mayoría de los países se mostró a favor, aquellos que cuentan con la tecnología, en particular EEUU y Rusia , se oponen al pacto.

" Algunos países tienen el poder y otros la mayoría, como ocurre aquí . Lo que está en juego actualmente es la búsqueda de una solución", había dicho el embajador brasileño, Frederico Meyer, a los periodistas.

Por su lado, Thoni señaló a AFP que las discusiones futuras deberán precisar "qué armas pueden prohibirse en virtud del derecho internacional humanitario, y cuáles no están prohibidas pero pueden ser reguladas".

"Los Estados adoptaron un mandato diluido que realmente no allana el camino hacia un instrumento jurídicamente vinculante", indicaron ONG's. Pexels

Las ONG que siguieron de cerca las discusiones consideraron que el resultado quedó muy por debajo de las expectativas. "Los Estados adoptaron un mandato diluido que realmente no allana el camino hacia un instrumento jurídicamente vinculante", advirtió la coalición Stop Killer Robots (SKR).

Su directora Nicole van Rooijen expresó que "la tecnología de las armas autónomas, incluida la IA en el proceso de selección de objetivos, ya se está utilizando en el campo de batalla. Retrasar la creación de un instrumento jurídicamente vinculante pone en peligro a los civiles y a la humanidad".

Por último, la subdirectora del programa de armas de Human Rights Watch (HRW), Verity Coyle, consideró que el resultado fue decepcionante ya que "no prevé las medidas urgentes necesarias para acordar nuevas normas, mientras que la tecnología avanza a toda velocidad".

Qué son los sistemas de armas autónomas y quiénes se oponen a su control

Los sistemas de armas autónomas ya se utilizaron o probado, especialmente desde la invasión rusa de Ucrania, reiteró SKR.

En Ginebra, las negociaciones se vieron obstaculizadas además desde su apertura el lunes, incluso antes de la aprobación del orden del día, por la oposición de Moscú a la participación de observadores, especialmente de la Unión Europea (UE).

Las armas autónomas generan numerosas preocupaciones, especialmente en cuanto al riesgo de ataques indiscriminados, la falta de responsabilidad humana y el respeto a las normas de la guerra.