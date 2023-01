Claves a tener en cuenta ante el posible intercambio de información fiscal

1) Como ya he dicho muchas veces: lo importante no es si finalmente se firma este acuerdo o no, sino estar preparados para cuando eso suceda porque, eventualmente, el convenio se va a concretar y es mejor tener claro qué hacer llegado el caso para dormir tranquilos.

2) ¿Qué información se intercambia? De firmarse un IGA -como se conoce a este tratado- Argentina comenzaría a recibir la siguiente información: titular de la cuenta (no beneficiario final), número de la cuenta y monto bruto de interés, dividendos y otras rentas de fuente estadounidense percibidas por personas humanas con domicilio en Argentina.

3) ¿Cómo se podría evitar el intercambio? Existe una forma de hacerlo y es abriendo cuentas con domicilio fuera de Argentina. Esto, sin embargo, puede convertirse en una mejor medida si nos aseguramos de no abrirlas a nombre de personas humanas, sino a nombre de sociedades o trusts, por ejemplo. En este caso, ¡no se olviden de cerrar la cuenta personal que venían utilizando hasta el momento!

De concretarse este tratado, se firmaría en el marco de la ley americana Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA). Estados Unidos ya firmó este tipo de acuerdo con 113 países. Lo raro, de hecho, no es que lo firme eventualmente con Argentina, sino que no se haya hecho antes.

Solo en Latinoamérica, existen tratados de este tipo (IGAs) vigentes con Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Trinidad y Tobago. Además, hay acuerdos firmados con Chile y negociaciones avanzadas con Haití, Paraguay y Perú.

Entonces, ¿es un mito que Estados Unidos no comparte información financiera con nadie? Sí. Es un mito. ¿Y debería llamarnos la atención que se concrete este convenio con Argentina? No.

Argentina y Estados Unidos necesariamente van a firmar un tratado de intercambio de información. Mañana, la semana próxima, en unos meses. En algún momento va a suceder porque es el estándar a nivel mundial en la materia. Por eso, lo mejor y lo único que podemos hacer -como siempre- es prepararnos para dormir tranquilos.

Fundador y CEO de @UntitledLegal