Inversiones: 3 claves ocultas para mejorar tu rentabilidad

¿Para qué elegiste hoy este tema?

Tanto esfuerzo de tu parte por sobrevivir y crecer, en un contexto argento hostil, para la actividad privada, me motiva a compartirte herramientas que te lleven a repensar desde lo estratégico tu modelo de negocios y esquema de rentabilidad. También preguntas que enciendan tu capacidad y creatividad en la toma de decisiones para la salud de tu negocio y tu propio bienestar.

Hoy, más que nunca, desarrollar agilidad y aptitud para neutralizar amenazas impensadas del contexto, o crear/aprovechar oportunidades, son las que harán, tus números te dejen un mejor sabor.

Los 3 secretos ocultos

No hay estrategia, técnica, modelo o teoría de negocios que funcione adecuadamente si alguno de estos secretos no se expresa. Te los presento:

1) CONSTRUÍ CONFIANZA

Stephen Covey (h) en su libro “The Speed of Trust ( La velocidad de la confianza), brinda una nueva mirada, afirmando que la confianza SÍ es medible a través de los costos y los resultados. Expone cómo las organizaciones que desarrollan entornos de confianza, son más ágiles, efectivas, innovadoras y generan mayores resultados, de allí que hable de la “economía de la confianza”.

Si hay confianza entre las personas, la velocidad de los procesos aumenta, se evitan reuniones, explicaciones discusiones. Consecuentemente los costos disminuyen y se generan nuevos y mejores negocios.

+ CONFIANZA + AGILIDAD – COSTOS + VENTAS + RESULTADOS

Esta relación, la puedo afirmar por la experiencia de más de 20 años construyendo confianza con mirada sistémica en el ámbito corporativo con equipos comerciales, productivos, financieros y su cadena de valor. Desarrollamos ventaja competitiva por la agilidad en las decisiones porque había “ese algo más” que se construye y conquista.

También lo vivencio en diferentes equipos dentro de una misma empresa, como coach y consultora.

Los equipos que muestran desempeño destacado y mejores indicadores, son aquellos con líderes centrados en personas y en el aprendizaje, generando mejores conversaciones, autonomía responsable, confianza propia y en el resto de los integrantes. Es increíble cómo cuando desarrollas y seguís indicadores precisos a lo largo del tiempo, podés observarlo empíricamente.

Por el contrario, aquellos equipos con liderazgos más coercitivos que no fomentan el aprendizaje, y sus integrantes tienen miedo de exponer sus ideas, poseen más roturas, demoras, y errores que terminan repercutiendo en el cliente y en tus resultados.

Cuando confiás, los miedos se evaporan, miras hacia adelante, y ¡TE PREDISPONÉS A ACTUAR! Si lo generas en vos mismo, contagias a tu equipo, estarás creando una cultura, un hábito de generar proyectos, respuestas y soluciones, en un mundo que se vuelve obsoleto, y amenazante cada vez más rápido.

¿El aumento costos carcome tus números? Verás como encontrar otros clientes más cercanos o como agregar valor en origen junto a otros. Como lo hicieron los hombres y mujeres de nuestra querida Córdoba, siendo ejemplo. Mientras los números y el clima hacían inviable sembrar maíz, hoy son el 5to territorio productor mundial, porque logró industrializarlo en origen con sus plantas de bioethanol, sus granjas porcinas, aviares. ¡No se quedaron en la queja! Se preguntaron qué podemos hacer para seguir produciendo maíz a cientos de km de puerto? ¡Y lo hicieron juntos! Son ejemplo de articulación público privada.

También alianzas para ser más competitivos en costos ¿Cómo juntarnos con otros para realizar compras o contrataciones conjuntas? ¿Cómo encontrar la manera para ser más eficientes? ¿Cómo salir de la queja?

Lo que no podés es seguir haciendo lo mismo cuando el contexto te cambió las reglas de juego sin avisar.

CON CONFIANZA SE ABREN NUEVAS POSIBILIDADES DE ACCIÓN

2) GENERAR SATISFACCIÓN y COMPROMISO LABORAL

Si bien la satisfacción laboral es una “interpretación” personal, lo concreto es que las empresas que registran mejores índices de satisfacción en su gente, poseen equipos más comprometidos y generan mayores resultados.

¿Valen las estrategias de ventas, de precios o de marketing, si el espíritu y el talento de tu gente “NO CONECTA” con los valores, objetivos planteados en la empresa y las necesidades de los clientes?

¿Cómo estás conectando con vos, tu equipo y con tu cadena de valor?

Un estudio que revela evidencias

Sobre casi 50.000 unidades de negocios en 45 países, los investigadores de Gallup descubrieron que los grupos de trabajo que recibieron intervenciones en sus fortalezas aumentaron las ventas en un 10% a 19% y las ganancias entre un 14% a 29%, en comparación con otros grupos de control que no recibieron tales intervenciones.

Liderar una mejor aplicación de las fortalezas de los trabajadores requerirá que las empresas les otorguen una mayor participación y autonomía. Mayores niveles de autonomía, promueven el desarrollo y la implementación de nuevas ideas.

Concluyen que las compañías que prioricen el compromiso de sus equipos serán las que ayuden a su país a lograr estabilidad y mejores niveles de vida. Y el trabajo que crean proporcionarán a sentido de autoestima y optimismo sobre el futuro.

Agrego, que es importante considerar las diferentes valoraciones de acuerdo a los grupos etarios y que las motivaciones de los millenialls son muy diferentes a la generación X o Y. Urgen generar espacios donde cada generación puedan complementar sus fortalezas.

3) CONEXIÓN+COMUNICACIÓN

La mayor queja de pymes y productores es la presión impositiva y previsional. Sin embargo cuando se llega a estos estadios es momento de preguntarse qué NO hicimos y qué hacen los sectores que no cargan en sus espaldas con tamaño peso.

Réquiem al dólar soja. Donde el estado y menor capacidad de pago de la exportación se llevan más del 60% del bruto.

La sociedad no alcanza a comprender, cómo entonces es perjudicada por la realidad de alimentos cada vez más caros, con bolsillos cada vez más flacos, donde percibe al sector como un demonio que además de ganar plata, contamina, por lo tanto celebra una mayor carga fiscal porque así “le vendieron al sector”.

Es hora de dejar buscar culpables, que es una declaración de incompetencia y la excusa para sacarnos el lazo, y reflexionar cómo se llegó a esta realidad.

Es necesario más y mejor comunicación con el propio sector, el estado y la sociedad porque cuando nos damos cuenta nos hirvieron como la rana ¿Qué hicimos mientras nos vendían el “cuero ecológico” cuando está elaborado con derivados del petróleo que sí contamina?

Y así, mientras seguíamos cabeza gacha dándole para adelante para producir mejor, llegamos un momento que tuvimos que enterrar los cueros, con complicaciones en precios además de ambientales, cuando lo que es sustentable (económico, ambiental y social), es utilizar el cuero natural porque es una manera de aprovechar en todos sus recursos al animal y el cuero no se transforme en un desperdicio.

Esto como ejemplo, de la necesidad de replantearse que hay silencios que cuestan caro, y que también se llevan márgenes. Que no es suficiente mirarnos el ombligo, agachar la cabeza y seguir produciendo eficientemente si no salimos tranqueras/puertas afuera, nos involucramos como sector y unimos voces para comunicar mejor y sentarnos a dialogar para hacer sostenible tu actividad que impacta en el ecosistema productivo.

Va para todos los sectores. Cada uno tendrá su realidad a defender, a través de las instituciones que nuclean a tu actividad, ya que la carga fiscal, sindical y financiera a la actividad privada sólo logra más presión y menos oxígeno, a quienes logran sobrevivir, alentando la informalidad.

TE SALUDO

Compartimos que elevados niveles de CONFIANZA, COMPROMISO LABORAL, CONEXIÓN+COMUNICACION son los 3 secretos ocultos que necesitan revelarse para mejorar tu rentabilidad.

Estas cualidades, denominadas por muchos “blandas”; me pregunto: ¿es así? ¿O son competencias que se tornan “duras” de generar, inspirar y desarrollar?

Por supuesto que las competencias técnicas o “de acero” son sumamente necesarias e indispensables , sólo que no son suficientes para asegurar resultados que hagan sostenibles a los negocios.

Cuando definí mi misión:

“Inspirar a las personas y organizaciones para que descubran sus fortalezas, se capaciten para su desarrollo y se complementen con otros, brindando soluciones innovadoras y sustentables para el bien-estar individual y colectivo”.

Me hallo en sintonía, en esa felicidad de sentir que estoy en el camino correcto. Me da la satisfacción que “confirmo en números”, basada en esa mezcla de “cerebro y corazón”, que una vez me dijo un cliente.

Porque, en definitiva, lo que los números gritan, susurran o cantan de alegría, es consecuencia de quienes somos y las actitudes que emprendemos.

CPN – Coach Ontológico Profesional