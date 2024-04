La crianza emocional, en la mira

¿Será que hablar de emociones es nuevo? ¿Acaso nuestros padres y abuelos no se emocionaban? ¿Será que a nuestros ancestros no les dolían las traiciones ni les daban miedo las pérdidas? ¿Quizás no hablaban? ¿O quizás bastaba un beso para creer que se sabía lo que al otro le pasaba? Neruda escribió en uno de sus primeros poemas: “En un beso sabrás todo lo que he callado”. ¿En serio podría un beso transmitir toda esa información?