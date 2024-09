La industria, gravemente amenazada

Para el presidente Javier Milei la mejor política industrial es no tener política industrial, dejar todo en manos del mercado. Una postura que no adoptaron los países que han desarrollado sus industrias, tal como lo muestran los análisis de los propios organismos internacionales.

En su discurso ante empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA), conmemorando un nuevo Día de la Industria, el presidente Javier Milei dejó en claro sus intenciones. Una de las frases que no se debe pasar por alto fue cuando preguntó: “¿saben cuál es la mejor política industrial?”. Y respondió: “tener una buena política fiscal y monetaria; honrar las deudas y recuperar la credibilidad del país para que desde afuera confíen en que, si nos venden, les vamos a pagar”. Es decir, la mejor política industrial es no tener política industrial, dejar todo en manos del mercado. Una postura que no adoptaron los países que han desarrollado sus industrias, tal como lo muestran los análisis de los propios organismos internacionales.