La obsesión con Aerolíneas Argentinas

Javier Milei es un fundamentalista, en este caso de la teoría económica conocida como public choice (teoría de la elección pública). James Buchanan, economista estadounidense, en su obra maestra The Calculus Consensus sostiene que el objetivo de los políticos es simplemente buscar su reelección o permanecer en el cargo y por tanto no toman decisiones económicas óptimas sino basadas en sus propios intereses. Junto con Tullock, Buchanan fue uno de los primeros en 1960 en criticar y cuestionar los principios keynesianos y en 1986 recibió el Premio Nobel de Economía. Lo más relevante de la mirada de public choice es que, al suponer que los burócratas y los políticos juegan sus propios intereses a la hora de implementar políticas públicas, se estaría dando lugar a que aumente el déficit público. Esta mirada sobre la política y el Estado claramente cuestiona en realidad los propios cimientos democráticos y deja espacio para simplificaciones tales como “todos los políticos son iguales”, “se aferran al sillón”, “están ahí por la plata” o el famoso “con la tuya contribuyente”, en lugar de discutir cómo mejorar, buscar más negocios y brindar mejores servicios para cada ciudad, empresa, familia, independientemente que no vivan en el Gran Buenos Aires.