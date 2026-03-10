SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de marzo 2026 - 10:22

La reforma laboral que incomoda a todos: el sistema de despido que cambia las reglas del juego

ámbito.com | Juan Pablo Chiesa
Por Juan Pablo Chiesa

El nuevo esquema abre la puerta a un modelo híbrido entre indemnización tradicional y fondo de cese.

Oficina Empleo Público Empleado Despido
Freepik

Durante décadas el derecho laboral argentino giró en torno a una lógica simple, el despido sin causa se paga con una indemnización basada en la antigüedad. Ese esquema, establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, fue durante años uno de los pilares del sistema laboral argentino.

La nueva Ley de Modernización Laboral introduce, sin embargo, un elemento que puede alterar profundamente ese equilibrio, la posibilidad de reemplazar o complementar el régimen indemnizatorio mediante mecanismos financieros de cobertura anticipada.

El nuevo marco normativo mantiene formalmente la indemnización por antigüedad, un mes de sueldo por año trabajado, pero habilita que, mediante convenios colectivos o decisiones empresarias, ese sistema pueda coexistir con fondos de cobertura para afrontar las desvinculaciones.

La lógica detrás del cambio es clara: transformar un costo incierto y concentrado en el momento del despido en un costo previsible y distribuido a lo largo de la relación laboral.

Se pasa de un modelo de contingencia a uno de previsión.

El instrumento central para esa transformación es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la ley como un mecanismo de ahorro destinado a cubrir obligaciones vinculadas a la finalización del vínculo laboral.

Según el esquema aprobado, los empleadores deberán aportar mensualmente un porcentaje de la masa salarial a una cuenta específica administrada por entidades autorizadas. Ese fondo podrá utilizarse para afrontar indemnizaciones o pagos derivados de la extinción del contrato de trabajo.

La innovación radica en que el sistema no elimina la indemnización, pero sí abre la puerta a un modelo similar al que rige en sectores como la construcción, donde el costo del despido se encuentra parcialmente financiado por aportes previos.

Desde una perspectiva económica, el argumento a favor es evidente, reducir la incertidumbre jurídica que, según muchos sectores productivos, desalienta la contratación formal.

El verdadero interrogante es si el nuevo sistema logrará cumplir el objetivo de reducir la litigiosidad laboral sin erosionar la protección del dependiente.

El derecho del trabajo nació para equilibrar una relación naturalmente desigual entre quien organiza el trabajo y quien presta su actividad. Cualquier modificación de ese equilibrio debe analizarse con cuidado.

En Argentina, el costo potencial de un conflicto laboral puede multiplicarse durante años de litigio. Intereses judiciales, actualizaciones y honorarios profesionales suelen transformar una deuda inicial en una obligación muy superior a la prevista originalmente.

En ese contexto, el intento de introducir mecanismos de previsión financiera apunta a reducir esa incertidumbre.

La verdadera pregunta es cómo cambiarlo sin destruir el principio que dio origen al derecho del trabajo, proteger al dependiente sin paralizar al empleador.

La reforma laboral abre el debate, y, como ocurre siempre con las reformas estructurales, el resultado dependerá menos del texto de la ley que de cómo se aplique en la práctica.

Porque en materia laboral, la distancia entre la norma escrita y la realidad económica suele ser considerable.

