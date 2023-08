Las palabras clave en la ruta hacia la libertad financiera

Ser libres financieramente no es nadar en dinero, sino fundamentalmente no depender de nadie más, ni siquiera de factores ajenos a nosotros.

Es posible que una respuesta afirmativa sea lo primero que nos surja al escuchar esta pregunta. Y, en parte, está bien para quienes piensen que sin dinero no se puede edificar ningún sueño o empresa. Sin embargo, algunas personas ponen por delante otros factores, como los hábitos, las habilidades, el conocimiento o la dedicación. Parecen simples palabras, pero no. Son los mojones que nos guían en la ruta hacia esa libertad financiera que anhelamos.

¿Y qué tienen en común estas acciones? Que, para desarrollarlas, para adquirirlas, para pulirlas, se necesita tiempo. El tiempo es la variable fundamental en la construcción del capital. El inicio de ese proceso no es igual si uno se dispone a hacerlo a una edad avanzada, supongamos, cuando le faltan cinco años para su retiro y advierte que en poco tiempo no tendrá tantos recursos para sostener la calidad de vida que lleva (no hablamos de riqueza, sino de igualar el estándar de nuestros años laboralmente activos), que comenzarlo cuando somos jóvenes e imaginamos que tenemos toda la vida por delante. Aquí hay una trampita muy tentadora. Porque es precisamente esa juventud la que nos lleva a procrastinar esa proyección con la excusa de que “estamos viviendo la vida”. Y la vida se vive siempre, pero algunas decisiones es imprescindible tomarlas a tiempo.