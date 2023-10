Los peligros de la Moneda Digital Argentina

A) Control y prohibiciones:

Eliminar la informalidad es igual que incrementar el control sobre la sociedad. Ese control al ser digital no sólo permite trazar todos los gastos sino que abre la puerta a que se auto ejecute el cobro de impuestos, y se limite la libertad de consumo.

A modo de ejemplo, nada evitaría que te prohíban comprar dólares, aun si la moneda de tu país es manipulada, no podrías. O si quisieras comprar más de X cantidad de productos, o si quisieras postergar el pago de cierto impuesto, limitar ciertas transferencias o incluso freezar el dinero.

Las derechos que se pierden acá son Libertad y Privacidad.

B) Ineficiencia Estatal:

Una mayor cantidad de ingresos, por esta nueva coerción tributaria, no tiene relación directa con una baja de los impuestos. Es más, la experiencia dice lo opuesto, a mayores ingresos más gasto. A mayores ingresos, menor es el esfuerzo por resolver los problemas de fondo.

En la práctica, pocas veces se ha visto la reducción o eliminación de impuestos. Un caso ejemplar es el del Impuesto al Cheque, que nació como un gravamen "de emergencia" que tenía como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2002 y aún hoy persiste habiendo incluso pasado por años de vacas gordas.

Mayores ingresos suelen llevar a una mayor volumen de gastos, dádivas, manipulación y corrupción.

C) Filtración de datos personales económicos:

Un sistema digital que permita el control del ciudadano, se basa en datos. Estas bases de datos en manos de otros delincuentes, podrían generar mayores amenazas a la seguridad del individuo.

En la práctica el estado no ha demostrado una gran capacidad de preservar los datos personales como muestran las sucesivas filtraciones de datos de el Instituto Nacional de Migraciones, el RENAPER, el Veraz, la Policía Federal y el PAMI sólo para nombrar algunos, como muestra ésta gráfica https://time.graphics/es/line/630567

La concentración de este tipo de datos de la economía del ciudadano en manos del estado suele representar inseguridad.

D) Adulteración de la promesa:

No importan las promesas de campaña, ni las funciones aparentes de los sistemas informáticos, si las primeras pueden ser excusadas o ignoradas o los segundos pueden ser modificados por sus creadores.

En la práctica, todo lo antepuesto sucede, las promesas se incumplen y los códigos se modifican para abierta o secretamente hacer más que su función inicial. Incluso en la práctica una promesa de emisión limitada de activos puede ser modificada, incluso si se usan contratos inteligentes o blockchain.

La filtración de los accesos secretos para la NSA sobre casi todos los software americanos, y no importa lo que diga que haré con cierta herramienta digital sino que su capacidad técnica, la tentación del poder y las necesidades u objetivos cambiantes de los partidos políticos en ejercicio, generan cambios que no cumplen con la promesas originales.

En un escenario donde la digitalización es total, no hay una alternativa física o sencilla a la que recurrir somos esclavos ante el cambio de promesas.

¿Qué podemos aprender de las criptomonedas?

Como una persona que desde hace 10 años estudia activamente el ecosistema cripto, que defiende desde su ONG el potencial tecnológico y desde sus conferencias el debate monetario, técnico, económico y social, puedo decir que no defiendo al Bitcoin sino lo que se puede aprender de él, y permítanme traer algunos de los aprendizajes que ésta tecnología aporta sobre estos aspectos.

Un error común es creer que Bitcoin es lo que se ve en su superficie, una moneda que sube y baja de precio, una alternativa para el anonimato fiscal o un complejo sistema incomprensible e inalcanzable para el ciudadano común y o los marginados. Incluso dentro de la comunidad cripto, a veces se la ve como un proyecto osificado e inevolutivo.

Pero Bitcoin dista mucho de ello y en realidad es un experimento social y monetario que debate activa y constantemente todos estos aspectos que la MAD pone en jaque y más.

a) Ineficiencia:

Para dar un ejemplo sobre el problema de la “ineficiencia estatal”, del 2016 al 2017 se entró en un activo debate de 2 años sobre la cantidad de transacciones que pueden entrar en un bloque de Bitcoin.

Para explicarlo en forma sencilla, lo escaso en Bitcoin no sólo son las monedas en existencia, sino la cantidad de Bytes (información digital) que se pueden escribir por cada bloque de 10 minutos, y puesto que cada transacción que se asienta consume una cierta cantidad de Bytes, el debate era si ampliar los bloques o eficientizar el consumo de Bytes por transacción.

Finalmente la decisión más adoptada fue la de eficientizar la transacciones y eso dio origen a soluciones como Segwit, Tapsroot o MAST. Esta innovación hubiese sido innecesaria o postergada si simplemente ampliamos el espacio.

La necesidad empuja a la innovación y el desarrollo de soluciones.

b) Control, prohibiciones y manipulación:

Con respecto al control y las prohibiciones, el gran desafío de las criptomonedas, entre ellos el Bitcoin, es desarrollar una sistema monetario que no pueda ser manipulado ni abusado por el poder.

Por ello el software es de código abierto, es decir, no oculta nada, no puede ser unilateralmente modificado, es decir es descentralizado y no permite establecer reglas qué limiten su libre circulación.

De algún modo, el Bitcoin asegura al individuo la propiedad absoluta de sus activos además de la certeza de su limitada emisión monetaria.

c) Datos personales:

Por otro lado, estas tecnologías se desarrollan sobre la base del pseudonimato, es decir que los saldos y movimiento no están asociados a los datos personales de los usuarios, sino que éstos se revelan exclusivamente a los operadores con los que los usuarios interactúen y en el nivel que éstos estén dispuestos a brindar.

De este modo no existe base de datos centraliza con datos personales que pueda ser hackeada o expuesta, a pesar de existir una enorme transparencia en las transacciones y la capacidad de exigir el pago de tributos e impuestos en las operaciones con personas jurídicas que exigen el dato del usuario de éstas, como sucede en todas las plataformas de intercambio, los bancos, el estado y las empresas que permitan operar con cripto.

