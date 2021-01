Economía 2021: entre la Pandemia, la Vacuna y la Macroeconomía

El 2021 arranca con más dilemas que perspectivas certeras. En principio la necesidad de un rápido acuerdo con el FMI acelera decisiones postergadas en materia del frente fiscal, monetario y económico futuro. Para Argentina es una oportunidad lo que no se hizo por las buenas lo exigirá el marco del acuerdo para lograr la reprogramación de la deuda que se tienen con el organismo de U$S 4.4000 millones. Sin embargo, con el acuerdo solo no basta. Es importante que el frente fiscal, monetario y cambiario le den la previsibilidad que no logro en 2020 al acuerdo con los acreedores externos básicamente por qué el clima más despejado de deuda no encontró no tuvo su correspondencia en los negocios con incremento de impuestos, ley de teletrabajo, ley de alquileres, ley de góndolas, ley de telecomunicaciones y sin perspectiva de Reforma Tributaria ni Laboral. Todos estos condimentos incluso generaron expectativas negativas en sectores no afectados por las nuevas regulaciones pero con temor hacia una mayor nivel de intervención y regulación de sus actividades.