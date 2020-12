Navidad: Papá Noel reconvirtió la logística para entregar regalos con descuentos y por Internet

Los números de las ventas minoristas acumulan una caída del 24,3% anual en 2020 de acuerdo a CAME. Las cartitas dirigidas a Papa Noel marcan una proyección de la demanda de la siguiente participación de rubros minoristas de acuerdo a un informe de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF):

29% Indumentaria,

27% Juguetes,

13% Bazar y Regalos,

9% Perfumería,

4% Libros,

4% experiencia (cena navideña, spa, etc),

2% Calzados,

2% Bijouterie,

2% Telefonía, 2% Flores y Plantas

Si vemos la situación de estos rubros en el mes previo de Noviembre Indumentaria cayó 11,3% en sus ventas, Juguetes 12,8%, Bazar y Regalos 15,1%, Perfumería 10,2%, Calzados 15,3%, Bijouterie 17,6%. Sin embargo, el mes pasado marco la menor caída del año de las ventas minoristas con 6,7% abajo en la medición interanual sobre un promedio ponderado de todos los rubros.

Papa Noel no solo viene en forma física en estas navidades sino que reconvirtió fuertemente su logística en pandemia y el comercio electrónico gana fuerte protagonismo en estas fiestas. Según el estudio MID, que realizó Kantar para la Cámara de Comercio Electrónico (CACE), el comercio electrónico creció 106% en el primer semestre de 2020 y un 63% más de ventas que en el mismo periodo del 2019. Desde Mercado Libre el crecimiento de algunas categorías en el medio de la cuarentena estricta derivaron en un crecimiento de las ordenes de compra de 118 % en el caso de tecnología, 95 % salud y equipamiento y 91 % consumo masivo siendo un gran complemento de las ventas en pequeñas tiendas y pymes.

Juguetes.jpg Los juguetes más elegidos tienen precios que van de $300 a $2.200. Foto NA: JUAN VARGAS

La pandemia trae un cambio de elección en el lugar de compra de los regalos navideños. De acuerdo a un informe de Focus Market sobre proyección del lugar de compra en estas navidades los Centros Comerciales a Cielo Abierto de calles y avenidas se llevan 52% de preferencia y participación en las compras navideñas mostrándose como un lugar seguro al aire libre en el medio del coronavirus. Luego siguen los shoppings con 21% de participación, el comercio electrónico 13%, Outlet 10% y Supermercados 4%.

Para todos los formatos hay acciones para incentivar las ventas. En el caso de los Shoppings reemplazarán la noche de los shopping que implicaba un “happy hour” de descuentos con una semana de descuentos ante la limitación de espacio y concurrencia de los clientes en un espacio cerrado. Esta acción será aprovechada por los Centros Comerciales a Cielo Abierto también integrando al comercio minorista tradicional con Ofertas y Descuentos. Por ejemplo, en el caso de Vicente López el Municipio en forma conjunta con los diferentes ejes comerciales organizarán “Match de Descuentos Navideños” con un cronograma con lugares y franjas horarias: Viernes 18 de Diciembre de 18 a 20 hs con promos y descuentos de hasta el 30% en Munro. El sábado 19 en Martelli, Olivos, La Lucila, Bajo Vicente López y Villa Adelina de 16 a 19 hs se encontraron promos y descuentos de hasta el 30 % también.

El comercio electrónico también es una vidriera alternativa a la cual Papa Noel estará atento. Desde el Market Place se detectó que las ofertas online de Mercado Libre se ofrecen por rubros: Juegos y Juguetes hasta 40% off, Celulares e Informática hasta 30% off, Mesa Navideña hasta 30% off, Electrodomésticos hasta 30% off, Moda y Belleza hasta 40% off y Deportes hasta 30% off.

Expectativas de las Ventas Navideñas

De acuerdo a un relevamiento de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), sobre las expectativas de ventas navideñas 2020 el 80,6% de las pymes esperan vender menos que el año pasado, 13,9% espera vender más que el año. La situación más incómoda se encuentra del lado de los monotributistas, autónomos o pequeños comerciantes que han debido dejar su actividad por cierre en el medio de la Pandemia.

arbol navidad regalos Foto: Pixabay

La Navidad se proyecta muy modesta en cuanto el nivel de compras. Pérdida de poder adquisitivo del salario, caída de ingresos en monotributistas, autónomos e informales, cierre de actividad en emprendedores comerciales y pequeños industriales y con menor predisposición al gasto y más hacia el ahorro entre la incertidumbre del devenir sanitario y el cuadro macroeconómico de Argentina aún con un horizonte incierto de déficit, deuda, inflación, gasto público, aumento de impuestos y sin corrección de los incentivos necesarios para el crecimiento de la inversión.

En el período romano antes de cristo Marco Tulio Cicerón expresaba “Gran renta es la economía. La renta es más segura que la economía: la economía es la hija del orden o de la asiduidad. No sentir la avidez de riquezas es una riqueza; no tener la manía de gastar es una renta”. Lo decía en un momento donde el imperio romano a través de sus diferentes emperadores emitían a más no poder para financiar campañas militares, fiestas en el coliseo romano y asistencia social hacia el pueblo cuando perdían popularidad en las bases de su legitimidad en el poder.

En Argentina venimos de una prepandemia a la que se sumo la pandemia. El bolsillo no está para fiestas pero el gasto público tampoco por que puede generar mayores males. Debemos reconvertir las bases de un país que incremente la inversión, genere riqueza, producción y empleo. La cartita de Papa Noel es difícil que se cumpla si solo vivimos de la ilusión del cambio antes las condiciones para generarlo de una vez por todas.