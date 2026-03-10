Petróleo: el "cisne negro" que la city no quiso ver

¿Es posible gestionar la solvencia de una nación soberana ignorando las variables de la geopolítica energética, o se confunde la precisión de una hoja de cálculo con la realidad de un mundo en llamas?

Durante los últimos meses, la conducción económica argentina se ha consolidado bajo un dogma silencioso; la convicción de que quien sabe maximizar retornos financieros está, por extensión, capacitado para gobernar una sociedad compleja. La política fue traducida a planillas de Excel y la incertidumbre radical fue reducida a desviaciones estándar. Sin embargo, la escena se repite con una regularidad trágica; funcionarios formados en el trading algorítmico asumen posiciones estatales con la seguridad de quien cree que el mundo cabe en un modelo. No gobiernan desde la ignorancia, sino desde una arrogancia epistémica que trata a la complejidad social y geopolítica como simple “ruido estadístico”.

Hoy, el despertar es brutal. Mientras la “pantalla” del equipo económico mostraba una convergencia optimista hacia la baja del Riesgo País, el “territorio” -marcado por la parálisis del Estrecho de Ormuz y la sucesión de Mojtaba Jameneí en Irán- ha impuesto un “Cisne Negro” que desbarata cualquier arquitectura financiera de corto plazo. La hipótesis de este artículo es que la exclusión deliberada del análisis geopolítico no fue un error técnico, sino una condición funcional para sostener una apuesta de mercado que hoy agoniza ante un petróleo a u$s100.

El equipo económico operó bajo la premisa de que el Riesgo País era una variable endógena, controlable mediante el ajuste fiscal. Ignoraron que el flujo de crudo es hoy una herramienta de presión diplomática -la “Weaponization of Energy”-. El ataque en Irán y la paralización del tráfico en Ormuz han generado una crisis energética que podría ser la más grave desde 1970, descarrilando la economía mundial y, con ella, el precario plan de estabilización local.

Impacto Global: El crudo a U$D 100 genera una “Inflación Importada” que actúa como un impuesto regresivo inmediato.

El crudo a U$D 100 genera una “Inflación Importada” que actúa como un impuesto regresivo inmediato. Dilema de la Fed: La inflación Sticky impide la baja de tasas en EE.UU., encareciendo el costo del capital para emisores emergentes como Argentina.

La inflación Sticky impide la baja de tasas en EE.UU., encareciendo el costo del capital para emisores emergentes como Argentina. Backwardation: La estructura de mercado actual muestra una escasez física desesperante, señalizando que no hay “Spare Capacity” (capacidad ociosa) para amortiguar el shock.

Argentina y el “Muro de Vencimientos” en el Ojo de la Tormenta

La estrategia de “reingreso a los mercados” voluntarios de crédito para 2026 se basaba en situar el Riesgo País cerca de los 300 puntos-unos 240 puntos arriba de Uruguay- para realizar un rollover de la deuda. No obstante, el indicador ha demostrado ser extremadamente sensible al “mal humor global” derivado de las tensiones en Medio Oriente.

Argentina enfrenta compromisos críticos por U$D 16.900 millones en 2026, con un hito de U$D 4.400 millones solo en julio. El encarecimiento del petróleo presiona los precios internos de los combustibles -que ya subieron un 12% en EE.UU.- en Argentina 5% amenazando el “Ancla Cambiaria” y el objetivo de reducir la inflación. Vaca Muerta, aunque funciona como un “seguro de vida” por el ingreso de divisas, no logra compensar el shock financiero externo que aleja la posibilidad de “levantar el cepo” sin una corrida cambiaria.

La Ceguera Estructural y el Quiebre de la Cadena de Pagos

Mientras el gobierno se enfoca en la performance inmediata de los bonos, la economía real cruje bajo un nivel de mora no visto en 16 años. La racionalidad del “gobernante-trader” ignora que los precios no anticipan el colapso social; solo lo reflejan cuando ya es irreversible.

image

Esta “zoncera racional” -decisiones coherentes dentro de un modelo pero catastróficas en el mundo real- ha llevado a un costo financiero total superior al 120%, cuadruplicando la inflación para pymes y personas de a pie, generando un efecto “bola de nieve” en la deuda de las familias.

Cuando la Pantalla Ignora el Territorio

La subestimación del riesgo extremo no es solo una falla en la proyección del precio del crudo; es una desconexión total con la capacidad de resistencia del tejido social. Mientras la racionalidad del “gobernante-trader” se obsesiona con esta debajo de los 300 puntos de Riesgo País para forzar un rollover de deuda en los mercados voluntarios, la economía real ha ingresado en una fase de “Corte de la cadena de pagos” que el algoritmo no procesa por considerarlo “ruido estadístico”.

En marzo de 2026, la inconsistencia del modelo se manifiesta en una morosidad que alcanza niveles no vistos en 16 años:

La Asfixia del Consumo: La mora en créditos personales saltó drásticamente del 3,3% en 2024 al 12% en 2025.

La mora en créditos personales saltó drásticamente del 3,3% en 2024 al 12% en 2025. Financiamiento de Supervivencia: Los impagos en tarjetas de crédito pasaron del 1,9% al 9,3%, reflejando que el plástico ya no se usa para bienes durables, sino para cubrir necesidades básicas como alimentos y medicamentos.

Los impagos en tarjetas de crédito pasaron del 1,9% al 9,3%, reflejando que el plástico ya no se usa para bienes durables, sino para cubrir necesidades básicas como alimentos y medicamentos. El Abismo Fintech: En los sectores no bancarios (OPNFC), la morosidad supera el 18%, evidenciando el colapso de los estratos más vulnerables.

Esta “bola de nieve” de deuda real -que aumentó un 55% entre 2024 y 2025- es el resultado de tasas de interés con un Costo Financiero Total (CFT) superior al 120%. Es aquí donde la “zoncera racional” de la gestión financiera muestra su cara más peligrosa. Es que se ha construido un equilibrio fiscal impecable en los papeles, pero ciego ante una destrucción del salario real y del empleo formal que vuelve impagables las cuotas de la vida cotidiana.

El equipo económico parece olvidar que los mercados no anticipan el colapso social; simplemente lo reflejan cuando el daño ya es irreversible. Al ignorar estos indicadores en favor de la “performance” de los bonos, la administración no está gestionando un país, sino operando un portafolio al borde del abismo

La Audacia frente al Abismo

Gobernar no es operar. La gestión económica actual ha demostrado una audacia que superó cualquier límite razonable al apostar la solvencia nacional a la estabilidad de un sistema que ella misma necesitaba negar para seguir operando. El equipo económico no fracasó por falta de inteligencia técnica, sino por un exceso de confianza en herramientas incapaces de comprender la incertidumbre radical del siglo XXI.

El “Cisne Negro” del petróleo a U$D 100 no es un accidente histórico; es el juez implacable que revela que la política no puede subordinarse a las finanzas sin un costo social devastador. Haber ignorado la geopolítica en favor del algoritmo financiero constituye una forma de irresponsabilidad institucionalizada que hoy deja a la Argentina frente a un muro de vencimientos y una sociedad exhausta. La lección es amarga, pero ineludible; cuando los traders gobiernan desde la pantalla, las decisiones pueden ser impecables en el modelo, pero terminan siendo suicidas en el territorio.

Doctor en Ciencia Política. Master en Política Económica Internacional. Profesor de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani