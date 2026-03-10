SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de marzo 2026 - 12:31

IDEA reúne a CEOs argentinos en Nueva York para debatir competitividad y atraer inversiones

La entidad empresaria organizará este jueves un panel con CEOs de compañías líderes como Adecoagro, Grupo Galicia, Ford y Grupo Murchison ante inversores internacionales.

Santiago Mignone, presidente de IDEA.

Con el objetivo de seducir a inversores globales, empresarios y gobernadores participan esta semana en Nueva York de una nueva edición de Argentina Week, el encuentro que reúne a funcionarios, ejecutivos y fondos de inversión con el objetivo de mostrar oportunidades de negocio en el país.

El evento se desarrolla entre el 9 y el 12 de marzo en Manhattan y forma parte de un roadshow destinado a presentar proyectos y el potencial económico del país ante inversores internacionales, a través de reuniones, paneles y encuentros con empresas y fondos globales.

Informate más

En ese marco, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) organizará el panel titulado “La competitividad de la Argentina a través de la voz de los líderes empresarios”, en el que ejecutivos de compañías líderes analizarán los cambios recientes en la economía local y las oportunidades de inversión.

La actividad se realizará el 12 de marzo a las 8 (hora del Este) en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, ante un auditorio integrado por empresarios e inversores internacionales.

Participarán Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia; Roberto Murchison, presidente ejecutivo del Grupo Murchison; y Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica. El panel será moderado por Anna Cohen, presidente del Grupo Cohen.

Estados Unidos Nueva york

Durante la conversación, los ejecutivos analizarán la evolución del contexto macroeconómico, los desafíos en materia de competitividad y el potencial de distintos sectores productivos, frente a representantes de empresas internacionales y fondos de inversión.

Espacios como Argentina Week son un excelente ejemplo de lo que se puede lograr cuando el sector público y el sector privado trabajan de manera coordinada para fortalecer la integración de la Argentina al mundo y construir una agenda de desarrollo de largo plazo”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA.

Energía y minería, en el centro de la agenda

La segunda parte de la jornada incluirá mesas de conversación sectoriales con gobernadores de distintas provincias, quienes presentarán ante el auditorio internacional oportunidades de inversión y desarrollo productivo en sus territorios.

El primer panel estará enfocado en energía y oil & gas, con la participación del CEO de YPF, Horacio Marín, junto a los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut).

El segundo panel estará dedicado a minería estratégica y minerales, uno de los sectores que concentra expectativas de inversión en el país. Allí expondrán los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El encuentro se realizará en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, ubicado en 12 West 56th Street, y reunirá a representantes del sector público y privado para debatir las condiciones de competitividad de la economía argentina y las oportunidades que ofrecen distintos sectores productivos.

IDEA, organizadora del panel empresarial, reúne actualmente a cerca de 600 compañías de distintos sectores y tamaños, desde multinacionales hasta pymes. En conjunto, esas empresas producen aproximadamente el 50% del PBI y del empleo privado del país, según datos de la entidad.

A través de encuentros, redes profesionales y espacios de debate multisectorial, la organización impulsa iniciativas orientadas a promover el desarrollo económico, social e institucional de la Argentina, además de fomentar instancias de diálogo entre el empresariado y los distintos niveles del sector público.

