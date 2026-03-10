IDEA reúne a CEOs argentinos en Nueva York para debatir competitividad y atraer inversiones

La entidad empresaria organizará este jueves un panel con CEOs de compañías líderes como Adecoagro, Grupo Galicia, Ford y Grupo Murchison ante inversores internacionales.

Con el objetivo de seducir a inversores globales , empresarios y gobernadores participan esta semana en Nueva York de una nueva edición de Argentina Week, el encuentro que reúne a funcionarios, ejecutivos y fondos de inversión con el objetivo de mostrar oportunidades de negocio en el país.

El evento se desarrolla entre el 9 y el 12 de marzo en Manhattan y forma parte de un roadshow destinado a presentar proyectos y el potencial económico del país ante inversores internacionales , a través de reuniones, paneles y encuentros con empresas y fondos globales.

En ese marco, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) organizará el panel titulado “La competitividad de la Argentina a través de la voz de los líderes empresarios” , en el que ejecutivos de compañías líderes analizarán los cambios recientes en la economía local y las oportunidades de inversión.

La actividad se realizará el 12 de marzo a las 8 (hora del Este) en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York , ante un auditorio integrado por empresarios e inversores internacionales.

Participarán Mariano Bosch , CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon , CEO del Grupo Galicia; Roberto Murchison , presidente ejecutivo del Grupo Murchison; y Martín Galdeano , presidente de Ford Argentina y Sudamérica. El panel será moderado por Anna Cohen , presidente del Grupo Cohen.

Estados Unidos Nueva york PEXELS

Durante la conversación, los ejecutivos analizarán la evolución del contexto macroeconómico, los desafíos en materia de competitividad y el potencial de distintos sectores productivos, frente a representantes de empresas internacionales y fondos de inversión.

“Espacios como Argentina Week son un excelente ejemplo de lo que se puede lograr cuando el sector público y el sector privado trabajan de manera coordinada para fortalecer la integración de la Argentina al mundo y construir una agenda de desarrollo de largo plazo”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA.

Energía y minería, en el centro de la agenda

La segunda parte de la jornada incluirá mesas de conversación sectoriales con gobernadores de distintas provincias, quienes presentarán ante el auditorio internacional oportunidades de inversión y desarrollo productivo en sus territorios.

El primer panel estará enfocado en energía y oil & gas, con la participación del CEO de YPF, Horacio Marín, junto a los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut).

El segundo panel estará dedicado a minería estratégica y minerales, uno de los sectores que concentra expectativas de inversión en el país. Allí expondrán los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El encuentro se realizará en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, ubicado en 12 West 56th Street, y reunirá a representantes del sector público y privado para debatir las condiciones de competitividad de la economía argentina y las oportunidades que ofrecen distintos sectores productivos.

IDEA, organizadora del panel empresarial, reúne actualmente a cerca de 600 compañías de distintos sectores y tamaños, desde multinacionales hasta pymes. En conjunto, esas empresas producen aproximadamente el 50% del PBI y del empleo privado del país, según datos de la entidad.

A través de encuentros, redes profesionales y espacios de debate multisectorial, la organización impulsa iniciativas orientadas a promover el desarrollo económico, social e institucional de la Argentina, además de fomentar instancias de diálogo entre el empresariado y los distintos niveles del sector público.