Pis en la cama: ¿cuándo es necesario comenzar un tratamiento?

Cuando un niño mayor de 5 años se hace pis durante la noche de manera esporádica, no es más que un accidente aislado. Pero cuando la orina involuntaria nocturna forma parte de una serie de eventos consecutivos durante un tiempo prolongado, es recomendable realizar una consulta a partir de los 7 años , sobre todo porque es una condición médica que puede significar para el paciente un alto estrés debido a la baja autoestima y a sentirse diferente en cuanto a situaciones sociales de campamentos, viajes familiares o reuniones de amigos.

La emisión involuntaria de orina durante el sueño, conocida como enuresis nocturna, es una condición médica muy frecuente durante la infancia que la padecen entre un 5 y 10% de niños de 7 años de edad y un 1-2% de adolescentes en el mundo. Hay que destacar que los niños que padecen enuresis no tienen voluntad de estar mojados, sino que duermen profundamente y no se despiertan cuando la vejiga está llena; sin embargo, no duermen bien, debido a las frecuentes alteraciones del sueño.