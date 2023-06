¿Por qué los parques industriales son clave para el desarrollo económico argentino?

El comercio en el mundo ha cambiado radicalmente: desde la pandemia del Covid y luego a raíz de la guerra en Europa se sentenció a muerte a una era en la que predominó el concepto de globalización y la eficiencia productiva. En este contexto, hoy somos testigos de un continuo proceso de relocalización de prácticamente toda la producción industrial de este hemisferio hacia China y su entorno. En los últimos tiempos no he conversado con industrial argentino que no fabrique una parte de sus productos con este esquema global. La pregunta entonces es ¿ qué hacemos ahora?.