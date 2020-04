A pesar de todo hay una buena noticia, el universo pyme esta vivo

genera el 43% del PBI

genera el 70% del empleo nacional.

-A pesar que hace muchos años que está bajo una intensísima agresión este universo todavía está vivo, pero está agotado.

-A pesar que hace 10 años aproximadamente los precios máximos pactados por la Secretaría de Comercio con las grandes compañías impacta sobre el 70 u 80% de la facturación de las pymes, destruyendo su rentabilidad y reduciendo su participación del mercado.

-A pesar que apenas un par de años después la presión tributaria y voracidad fiscal se hicieron tan virulentos que generaron un terrorismo fiscal de estado (valga la redundancia) sin precedentes, ahogando las finanzas pymes.

-A pesar de la absoluta incompetencia financiera de la anterior administración que llevó los intereses para todo el capital de trabajo de las pymes, durante los últimos tres años, a guarismos promedio de 90%!!!! Las pymes pagaron su deuda dos veces y aún deben el 100% del capital.

-A pesar que en cualquier país del mundo sufriendo este destrato, el entramado pyme estaría extinguido. Aquí no. Aquí todavía sigue vivo, utilizando todos los recursos a su alcance e inventando otros cuando los primeros no son suficientes, y hoy está entre nosotros.

-A pesar de un Estado incompetente para resolver las necesidades de la población que por ende agobia a las pymes, las abruma y las persigue, este entramado ha logrado mantener al país en actividad, aportando nada menos que el 43% del PBI.

Hace tres años atrás un desastroso Ministro de la Producción ante el enésimo reclamo que le formule por la situación de las pymes, me contestó con hastío “y pensar que yo tengo que hacer andar la economía a pesar de ustedes, las pymes...” y yo le dije “ministro La Economía ‘son’ las pymes. Seamos honestos, lo otro es el Estado con el 45% del PBI, todo el resto es solo el 12%.”

-A pesar de un sistema financiero totalmente achanchado de cazar en el zoológico, abocado a encontrar fórmulas para financiar impúdicamente al estado; y luego entre otras cosas dedicado a las tarjetas de crédito y a los préstamos personales esta vez a tasas impúdicas a los empleados de las pymes. Así las cosas, no tiene tiempo ni ganas de financiar a las pymes, entonces hay una lista infinita de requisitos para aprobar un crédito. De hecho casi no sale ninguno. A las pruebas me remito: toda la deuda financiera pyme es de 6.500 millones de dólares. Es equivalente al 1,6% del PBI. Un chiste…

Pero el verdadero chiste es que esos cráneos prefirieron prestarle todos esos millones a un solo estado que ahora los defaulteo. Ningún gerente pyme en su sano juicio, jamás habría concentrado toda la cartera en un solo cliente. El hubiera atomizado el crédito entre 600.000 posibles pymes que le pedían financiamiento. La mora de las pymes, antes del Covid-19, era del 5,7%...

-A pesar de todo este Universo (con mayúscula esta vez) genera 3.000.000 de empleos formales y 4.000.000 de empleos informales y digámoslo de una vez: que mal que le pese al Estado, gracias a Dios existe!!! Porque sino la pobreza sería mayor al 50%!!!

Que quede bien claro, nadie defiende el empleo en negro, pero si sos un poco realista, en las condiciones argentinas, como funcionario estatal o como sindicalista, tu deber es ver cómo hacer para ayudar a la pyme a ir formalizando gradualmente ese trabajo. Asistir y promover, no perseguir y clausurar.

-A pesar de su aporte al PBI, las pymes son vistas como improvisadas, desorganizadas, ineficientes, por poco, marginales. Y quienes nos juzgan no saben que muchas pymes tienen tecnología de excelencia, proveen productos o servicios muy valorados por los consumidores. Sus dueños y gerentes tienen un gran conocimiento de sus productos, procesos y mercados. Además de contar con grupos humanos muy comprometidos, consolidados en empresas de 30/40/50 años de antigüedad, que hacen a una organización tremendamente eficiente, por lo general sus estructuras son mucho más pequeñas, ágiles y flexibles que las grandes organizaciones.

-A pesar que las pymes son las únicas que laburan en competencia perfecta, ninguna es monopólica, ni oligopólica, ninguna es formadora de precios y muy pocas hacen negocios con el estado. Todos los días damos examen, todos los días nos ganamos la supervivencia con la aprobación de los consumidores sin engaño y sin corrupción.

-A pesar de tener muchas pyme más de 20/30/40/50 años en la actividad cuando entramos al banco debemos ir con un título de propiedad y certificado de buena conducta.

-A pesar que las pymes no tenemos lobby ni logramos una representación única que haga la fuerza proporcional a nuestra importancia relativa y que imponga nuestra agenda, que aclare nuestra urgencia. Por eso todas las medidas que nos benefician tardan mucho en concretarse y cuando lo hacen el porcentaje de realizaciones es bajísimo.

-A pesar de la crisis en la que está sumido el país por todo lo expuesto, es una hazaña que todavía se mantenga el nivel de actividad de las pymes. Hoy las empresas utilizan, sólo entre el 25 y el 35% de su capacidad instalada. Muchas fábricas están paradas.

-A pesar de todo ello el empresario pyme tiene muchos proyectos en carpeta y no va a tirar la toalla.

Ahora bien, esta nueva crisis, el Covid-19, que viene a sumarse a la crisis descrita, es absolutamente inesperada e inédita, pero este universo tiene el músculo para aguantarla. Por eso las pymes necesitan poco para sobrevivir, pero hay que dárselo ya!!! En la actual situación hay que ser mucho más expeditivo, hay que darle, todo lo necesario a las pymes, de forma automática, con la sola renovación del certificado MiPyme.

-fondos para cubrir los cheques rechazados

-Repros

-95% de descuento de los impuestos

-créditos al 0% o a fondo perdido para sueldos y para capital de trabajo

-reperfilamiento de deuda

etc. etc.

¿Cuánto más vamos a esperar?

Hay que salvar todo el empleo posible.

Hay que salvar todas las pymes posibles.

Porque el Covid-19 va a pasar, un día va a terminar. Ese día va a llegar y para ese momento debemos mantener la mayor cantidad posible de la única herramienta sostenible y eficaz de distribución de ingreso y de reducción de la pobreza, que es el EMPLEO.

Y el empleo es el otro nombre de las pymes.

(*) Presidente de productos Inca. Empresario pyme. Responsable pyme de Copal.