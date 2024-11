Realidades desreguladas y otra vez el humo del FMI

En cuanto a seguridad la de los neumáticos es la más importante puesto que al terminarse colocando neumáticos no certificados solo por el costo puede no cubrirse la normativas de seguridad aconsejables para resguardar a losa seres humanos y no humanos que se trasladan en esos vehículos; mientras que a nivel económico la de autopartes es de suma importancia consecuencia que un porcentaje mayor al 70% de ellos repuestos y cerca del 30% de los motovehículos que se ensamblan en el país llevan autopartes fabricadas/producidas en nuestro suelo. Eso quiere decir que va a seguir bajando la actividad económica y subiendo la pobreza e indigencia por personal especializado que queda sin trabajo.

Ambas resoluciones en su conjunto nos van a generar un nivel altísimo de corrida de precios reales en la calle achicando muy fuertemente los ya maltrechos salarios del 35% de clase media -en todos sus escalones- que a noviembre de 2023 era del 50% de la población. Puesto que ya podemos anticipar como vimos con los últimos datos de la caída de consumo de productos inelásticos (como siempre estudiamos en la teoría) con la leche no es real ya que cayó cerca de -20%.

Además que como dicen los turistas que vemos a diario en canales de tv, radios y/o portales digitales estamos caros en dólares, consecuencia que toda nuestra región de Sudamérica devaluó el 6 de noviembre pasado post triunfo de Donald Trump y sus políticas proteccionistas a la industria norteamericana sabiendo que les va a pedir a sus empresarios que produzcan en EEUU (como es lógico, además ya lo hizo en su anterior mandato) con Elon Musk siendo parte de su gabinete sus fábricas van a radicarse de lleno en su país de origen.

Por lo tanto, al momento que elimina regulaciones la recaudación de EE.UU. va a caer generando mayor déficit fiscal y entrando en recesión por un lapso de 6 a 8 meses como corresponde a una economía desarrollada; el resultado de esto no es ni mas ni menos que una baja en la valoración del dólar estadounidense o lo que es lo mismo se va a devaluar por lo cual las monedas de nuestra región deberán volver a devaluar para poder seguir siendo competitivas y sino quedarán caras/apreciadas sin generar posibilidades de exportación, en nuestro caso pasaríamos a ser carísimos en dólares además de tener mucho pagar de balanza de turismo por uso de tarjetas de crédito en el exterior ya que también s ele quita el impuesto PAIS y se vuelve muy caro vacacionar en nuestro país.

Además nos encontramos con un gobierno nacional que vuelve a vender humo para que los mercados locales no se les disparen con el tema de un crédito casi inmediato del FMI, quien el viernes a última hora lo desmintió, cuando todos sabemos que recién pasaría algo post-reunión de primavera del Fondo (20 o 21 de marzo 2025) cuando podrían llegar U$S 6.5 o 7 MM vs las reservas del BCRA que hoy se encuentran en U$S -6 MM. A pesar de ello el Ministro insiste con que le van a otorgar los casi U$S 13 MM que faltó de los acuerdos firmados por él mismo en mayo+agosto 2018 y por los cuales les costó la eyección de ese gobierno.