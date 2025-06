Sentencias que no se cumplen: cuando la ley es un chiste y el juez un espectador

Argentina necesita una reforma profunda de su sistema judicial. Pero no una de esas reformas marketineras que cambian nombres y no estructuras.

Argentina es el país donde una sentencia firme puede valer menos que un tuit viral. Donde el derecho escrito convive con la informalidad estructural, y el juez -aquel que debería representar la fuerza del sistema jurídico- se convierte, muchas veces, en un comentarista de la decadencia. Este es el verdadero drama: la Justicia dicta, pero no ejecuta. La norma existe, pero no se cumple. El papel dice una cosa; la realidad hace otra.

Esta nota no es para los que se conforman con el ritual de lo jurídico. Es para los que viven en carne propia las consecuencias de que el derecho sea una promesa vacía. Es para los jubilados que ganan un juicio contra ANSES y mueren esperando. Para los laburantes despedidos que ganan indemnizaciones que nunca cobran. Para los inquilinos que tienen sentencias de desalojo que nunca se ejecutan. Es para los millones de argentinos atrapados en un sistema donde la norma se respeta solo si conviene.

En nuestra Constitución Nacional, se establece que los jueces cuentan con la fuerza pública para hacer cumplir sus decisiones. Pero en la práctica, esto es papel mojado. ¿Cuántos fallos quedan en el limbo, sin ejecución, sin sanción, sin efectos? ¿Cuántos jueces terminan siendo “escribanos de la impotencia” porque el aparato estatal no ejecuta?

Vivimos en un país donde las astreintes (esas multas diarias por incumplir una sentencia) se transforman en decoración. Donde se “conmina” judicialmente a hacer algo, pero si no se cumple, no pasa nada.

La sentencia se convierte en una ficción jurídica. Y cuando el derecho no se cumple, no es derecho: es literatura.

Los teóricos lo saben bien: el derecho necesita una cadena de validez. La ley debe ser general, coherente y eficaz. Pero en la Argentina, esa cadena se rompe a diario. El nivel macro, el del legislador, produce normas que no se ejecutan. El nivel micro, el del juez, se ve atado de manos.

El resultado es catastrófico: normas contradictorias, falta de coordinación entre leyes y reglamentaciones, y una realidad donde el derecho no opera como sistema, sino como loteo político.

Si el Congreso legisla según quién tenga la lapicera ese día, y los jueces aplican según su humor o su carga de trabajo, entonces no hay legalidad: hay aleatoriedad. Y un país donde el derecho se vuelve aleatorio, no es un país: es un experimento fallido.

Mucho se habla de la discrecionalidad judicial. Pero en un Estado en crisis permanente como el argentino, la discrecionalidad se convierte en arbitrariedad, o peor aún, en omisión. Jueces que no ejecutan, que no usan la fuerza pública, que “esperan” que las partes se pongan de acuerdo.

Eso no es Justicia. Eso es abdicar del deber.

La cadena de validez exige coherencia entre el nivel normativo y el nivel judicial. Pero si el juez interpreta la norma como quiere, o directamente decide no hacerla cumplir, rompe el sistema desde adentro.

El juez no está para declamar: está para transformar la letra de la ley en acción concreta. En Argentina, eso se perdió.

Justicia lenta, justicia muerta

El gran problema argentino no es solo la inflación, la deuda o la inseguridad. Es la falla estructural del sistema jurídico como herramienta de orden. Un país donde nadie le teme a la ley está condenado al caos. ¿Qué mensaje damos cuando un juez ordena algo y nadie lo cumple?

Cuando las sentencias no se ejecutan, gana el vivo, el mafioso, el que tiene espalda para resistir. Pierde el laburante, la víctima, el que solo tiene al Estado como garante de sus derechos.

Esta Argentina enferma produce normas como quien imprime panfletos: sin estructura, sin lógica sistémica, sin garantías de cumplimiento. El Congreso legisla por marketing, los jueces interpretan con miedo, y los ciudadanos sobreviven como pueden. La validez jurídica se convierte en un ejercicio estético. Y la realidad —esa que golpea en cada villa, cada juzgado colapsado, cada deuda sin cobrar— desmiente todo el andamiaje.

Queremos un sistema más flexible, sí. Pero no uno que se rompa.

Uno que respete la ley, pero entienda la realidad. Que combine la lógica del sistema con la crudeza de los hechos. Porque si no, el derecho no sirve. Y cuando el derecho no sirve, gana la barbarie.

¿Y ahora qué?

Argentina necesita una reforma profunda de su sistema judicial. Pero no una de esas reformas marketineras que cambian nombres y no estructuras.

El derecho no puede ser un lujo. Tiene que ser un mínimo de civilización. Y eso empieza por cumplir lo que se ordena.

Las sentencias son el corazón del sistema jurídico. Si no laten, todo el cuerpo muere.

La ley debe volver a ser fuerza. El juez, garante. El derecho, escudo.

Porque si no el Estado es una promesa rota, y la Justicia, una broma cruel.

Abogado. Especialista en trabajo y Magíster en empleo e innovación judicial. Diplomatura en IA aplicada a la gestión en entornos digitales, explica porque en Argentina es una costumbre no cumplir las sentencias judiciales.