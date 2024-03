Un pacto condicionado

En este sentido, las novedades de los primeros meses del año no son alentadoras. La principal empresa productora de aceros para la construcción, el agro y la industria, Acindar, anunció la paralización de todas sus plantas por 30 días. Por otro lado, según se señaló desde la Cámara Argentina de la Construcción, se estima que ya se despidieron o suspendieron a 100.000 trabajadores/as de la obra pública, un 40% de la dotación total. Obviamente, tal comportamiento se debe a la paralización de la inversión estatal.

La realidad se encarga de demostrar la gravedad de la situación. No obstante, el tema productivo no estuvo presente en el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa. Tampoco, como expresa el comunicado de diputadas y diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Javier Milei planteó una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias. No transmitió ni un solo plan para mejorar los salarios y el poder adquisitivo de las/los trabajadores, la situación de la vivienda, ni de los jóvenes.