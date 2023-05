Warren Buffett vendió sus acciones del Bank of New York

El famoso inversor divulgó los últimos movimientos que hizo Berkshire Hathaway, su compañía. Sin dudas, lo más importante fue la venta total de la posición en el Bank of New York. ¿Sigue tambaleando el sector financiero?

Warren Buffett comunicó sus movimientos durante la última semana, que realmente sorprendieron. Estos fueron sus principales cambios:

Apple (AAPL):

En el primer trimestre, Buffett aumentó su participación en Apple en 20,4 millones de acciones, alcanzando un valor de u$s 157.500M. Su primera inversión en Apple fue en el primer trimestre de 2016. Actualmente, la participación de Berkshire en Apple es más de cinco veces mayor que cualquier otra acción pública en su cartera, representando el 46,4 % del total. Claramente, su acción favorita.

Bank of America (BAC):

Buffett hizo su primera inversión en Bank of America en 2011 durante la crisis de la deuda europea. Aunque ha reducido su exposición a varias acciones bancarias en los últimos trimestres, Bank of America ha sido una excepción. En el primer trimestre, Buffett compró otros 22,7 millones de acciones de BAC, lo que llevó su participación total a un valor de u$s 28.600M, representando el 12,9% de la propiedad de la empresa. La inversión de Buffett en Bank of America es la segunda más grande de Berkshire, después de Apple.

Occidental Petroleum (OXY):

Es una de las principales empresas de petróleo y gas en Estados Unidos. La participación de Berkshire en Occidental ha crecido a más de 211,7 millones de acciones, con un valor aproximado de u$s 12.400 millones, lo que convierte a las acciones de OXY en una de las seis principales inversiones de Buffett.

Chevron (CVX):

Warren Buffett invirtió en Chevron en el cuarto trimestre de 2020. Debido a la crisis energética mundial y la invasión a Ucrania. Los precios del petróleo aumentaron en 2022. Por eso, Buffett aumentó su inversión pero luego vendió acciones en el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. Berkshire Hathaway aún tiene 132,4 millones de acciones de Chevron, por un valor de u$s 20.800M.

Bank of New York Mellon (BK):

Warren Buffett realizó su primera inversión en acciones de BK en el tercer trimestre de 2010. Sin embargo, este año, Buffett vendió los últimos 25 millones de acciones de su participación, después de haber reducido significativamente su posición en los dos trimestres anteriores. BK lleva una caída superior al 35% desde sus máximos y sufrió en carne propia la crisis bancaria.

US Bancorp (USB):

Buffett realizó su primera inversión en U.S. Bancorp en 2006, pero redujo agresivamente su participación en el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Este año Berkshire vendió las 6,6 millones de acciones restantes de USB, poniendo fin a la inversión de Buffett en el banco después de 17 años.

Taiwan Semiconductor (TSM):

En el tercer trimestre de 2022, Buffett sorprendió a Wall Street al adquirir una participación masiva de u$s 4.100M en TSM, convirtiéndola en una de las diez mayores inversiones de Berkshire Hathaway. Sin embargo, solo un trimestre después, Buffett cambió de dirección y vendió más de 51.7 millones de acciones de TSM en el cuarto trimestre, seguido de la venta de los restantes 8.3 millones de acciones en el primer trimestre de este año.

Lo más destacable es su decisión de irse totalmente de las acciones del Bank of New York, acompañado también de la huida de US Bancorp. Warren Buffett justificó la venta de estas acciones bancarias diciendo que estaba "menos enamorado de la industria".

“Cuando se trata de ser dueño de bancos, los eventos determinarán su futuro y hay políticos involucrados, hay mucha gente que realmente no entiende cómo funciona el sistema”, comentó Warren. Sin embargo, vale aclarar que aumentó levemente su posición en Bank of America.

Berkshire Hathaway no fue el único gestor de inversiones de alto perfil que vendió acciones bancarias el trimestre pasado. Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, vendió aproximadamente u$s 180M en acciones bancarias. Esto incluyó más del 80% de sus participaciones en Bank of New York Mellon y US Bancorp. Bridgewater también liquidó sus posiciones en otros 15 bancos estadounidenses, incluyendo Bank of America, Western Alliance, Zions, PacWest y New York Community Bank.

Los inversores huyen de los bancos buscando mejores retornos, ya que no les ofrecen una tasa de interés cercana a la del mercado. Por eso, los depósitos siguen cayendo:

Obviamente la crisis bancaria no terminó y los grandes participantes del mercado lo saben. La tasa de interés volvió a subir y pone en jaque al sistema financiero, especialmente a los bancos regionales, que son los más afectados por la salida de depósitos.

La situación sigue muy tensa y es para prestarle mucha atención. Por lo pronto, los grandes inversores ya están huyendo de las acciones bancarias.

