Warren Buffett murió hace 15 años

El famoso inversor tuvo un trimestre tranquilo, sin grandes cambios en su portafolio. Sus principales movimientos fueron los siguientes: salió de Verizon Communications; agregó participación en Apple (+0,4%), Chevron (+1,4%) y Occidental Petroleum (+16,3%); y rebajó su participación en General Motors (-14,8%). Además, la última semana recibió con Occidental Petroleum la aprobación regulatoria para comprar hasta el 50% de la compañía.

Aunque vale aclarar que Warren Buffett tiene un portafolio muy concentrado. Sus cinco posiciones más grandes representan el 75% de su cartera.

Recordemos su frase: “La diversificación es una protección contra la ignorancia. Tiene poco sentido si sabés lo que estás haciendo”.

Buffet1.png

Sin duda, la más importante es Apple, con el 41%. Luego, entre Bank of America, Coca Cola, Chevron y American Express suman un 34%. Teniendo en cuenta esta ponderación, su cartera global no sufrió modificaciones importantes.

Lo relevante de alguien que gestiona portafolios es siempre comparar cómo le fue frente al S&P 500, el principal índice del mundo.

Sin embargo, hace 15 años que Warren Buffett no logra vencer el rendimiento del S&P 500. ¿Cómo se puede analizar?

En el siguiente gráfico te voy a mostrar la relación entre Berkshire Hathaway (la compañía de Warren Buffett) y el índice S&P 500. Si la relación sube, significa que a Warren Buffett le está yendo mejor que al mercado, y viceversa. Veamos:

Buffet2.png

Podemos ver que desde 1980 hasta el 2007, prácticamente sin pausas, Warren Buffett logró vencer al mercado. Por esa magnífica performance se ganó el prestigio y envidia de todo el mundo.

Aunque es muy interesante analizar el rendimiento del 2007 hasta la actualidad. Como se puede ver en el gráfico, no pudo superar el rendimiento del S&P500, sino que se mueve prácticamente igual.

Claramente esto no es una crítica hacia él ni mucho menos, pero últimamente la realidad marca que invertir en el índice o en su compañía es algo muy similar. ¿Estará perdiendo su “magia”?

También vale aclarar que no tiene la misma capacidad de maniobra que un inversor minorista o un fondo más pequeño, simplemente por un tema de magnitud. Su portafolio totaliza u$s 300.000M y está distribuido así: Apple (u$s 122.000M), Bank of America (u$s 31.000M), Coca Cola (USD 25.000M), Chevron (u$s 23.000M), American Express (u$s 21.000M) y Otros (u$s 77.000M)

Solo con Apple tiene una posición de 890 millones de acciones. ¿Sabés cuánto opera Apple en un día promedio? 80 millones de acciones. Esto quiere decir que Warren Buffett necesitaría 11 días seguidos vendiendo su posición para poder salir. Obviamente es impracticable y necesitaría, como mínimo, dos meses.

¿Qué pasaría si hubiera un problema en Apple y Warren Buffett necesitara desprenderse de su posición? Estaría prácticamente atrapado. Y sería una señal muy peligrosa para el mercado. A estar atentos.

¿Te interesa saber más sobre estos temas? Quiero invitarte a ver un informe que preparé con los 22 mejores sitios de finanzas e inversiones. Es información que en muchos casos cuesta encontrar. Lo podés descargar en este link: Carta Financiera - acciones.