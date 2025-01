YPF, exportaciones y el salario real en la Argentina

El rol de YPF, en la mejora de las exportaciones energéticas, como contra ejemplo de lo anterior, no puede entenderse fuera del contexto de Vaca Muerta, una de las principales reservas de shale gas y shale oil a nivel mundial. La empresa estatal argentina ha asumido riesgos iniciales que el sector privado no estaba dispuesto a tomar, lo que permitió posicionar al país como un exportador neto de crudo no convencional.