Pamela: una mirada pacífica a un pasado de turbulencias

Enero 22 de 1999. Con una remera que dice Porno Star, Pamela Anderson llega a Punta del Este para hacer una promoción de cerveza. Pero no puede porque en Playa Bikini se le abalanza una jauría de turistas hambrientos y a duras penas la salvan los guardaespaldas. Asustada, se vuelve a EE.UU., mientras Giordano la espera en Pinamar con su tradicional desfile. Enero 31 de 2023. La señora Anderson, ya de 55 años, presenta simultáneamente un libro de memorias, “Love, Pamela”, y un documental en Netflix, “Pamela, una historia de amor”. Quizás en alguna página recuerde aquel episodio de juventud. En el documental no lo menciona. La verdad, hay muchas cosas que no menciona. Pero el trabajo tiene una primera mitad muy interesante, donde habla de sus padres, sus comienzos de fábula, lo lindo de “Play Boy”, “Baywatch”, el amor y las fotos. “Si me dejaba los zapatos no me sentía desnuda”, dice, muy suelta de cuerpo.