Para inversores: las mejores acciones de los últimos años

Todo inversor sueña con “ acertar un pleno ” alguna vez para salir de perdedor , convertirse en ganador o asegurarse el retiro. Pero en el mercado bursátil hay miles de alternativas , de empresas que cotizan en la Bolsa, y también varios criterios para decidir qué comprar como el análisis fundamental , el análisis técnico , los que prefieren las empresas de dividendos , de crecimiento, los de comprar y mantener (buy and hold), los que prefieren ir contra la corriente y los que buscan las tendencias amparadas en el refrán “ la tendencia es tu amiga ”, que puede incluir a inversores de alguno de los grupos anteriores.

Para ayudar en la búsqueda del “ Santo Grial ” el inversor y director de Creative Planning, Charlie Bilello , confeccionó la lista de las 20 empresas más rentables de los últimos años , con rentabilidades que superan en muchos casos el 1.000%, o sea, multiplicar por 10 veces su valor con el paso de los años. Estos rankings sintetizan las acciones con mayor rentabilidad total de los últimos años 5, 10, 15 y 20 años del Standard & Poor´s 500, “ advirtiendo de antemano que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y recordando la segunda parte del refrán “la tendencia es tu amiga, hasta el final, cuando se dobla”. De modo que las listas armadas por Bilello son un interesante resumen sobre las rentabilidades que se pueden conseguir si se hace una buena selección de valores y de las tendencias actuales y pasadas.

En el cuadro confeccionado por Bilello se pueden observar grandes y famosas compañías desde hace décadas como Apple, Amazon, Netflix o Eli Lilly a otras más recientes como Tesla o NVIDIA a algunas de reciente llegada como Palo Alto u ON Semiconductor. También otras menos conocidas, como McKesson o Quanta Services.

Si tomamos el ranking de los últimos 20 años, por encima de todas se destaca Monster Bevarage, una empresa que ha subido casi un 83.000% desde el 2003 hasta alcanzar lo más alto de dicha tabla. Para dimensionar, por ejemplo, el “acertar un pleno” y “comprar y mantener”, si un inversor hubiera invertido 10.000 dólares hace 20 años tendría ahora 8,3 millones de dólares. Monster Beverage Corporation es una empresa estadounidense de bebidas que se dedica a fabricar bebidas energéticas, incluidas Monster Energy, Relentless y Burn, que cotiza en el Nasdaq. La compañía se fundó originalmente como Hansen’s en 1935 en el sur de California, y primitivamente vendía productos de jugo. Vale señalar que la acción de Monster Beverage no aparece en las tablas de rentabilidad más reciente, ya que su comportamiento no ha sido tan explosivo en los años precedentes. En el ranking Top-20 años acompañan a la empresa de bebidas, Apple y Nvidia, con sendas revalorizaciones del 51.072% y del 32.835% respectivamente, completando el pódium de las compañías que mejor comportamiento han tenido en el S&P500 en los últimos veinte años. El ranking de 20 años muestra subas acumuladas desde el récord de 82.957% de Monster Beverage hasta 2.890% de Sherwin Williams. En el medio hay un pelotón que acompañan al tridente ganador con subas de más de 10.000% como Intuitive Surgical (16.571%), Booking Holdings (13.956%), Netflix (11.878%) y Old Dominion Freight Line con casi 9.500%.