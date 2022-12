PBA: intendentes FdT muestran unidad y buscan sentarse a la mesa de la discusión nacional

Los intendentes hoy se muestran más juntos que nunca. El encuentro justamente sirvió para reordenar hacia adentro y clarificar los pasos a seguir tras la baja electoral de la vicepresidenta.

Los jefes comunales tomaron al pie de la letra las palabras de la expresidenta sobre la necesidad de que sean ellos quienes “se hagan cargo”, según comunicó Mario Secco, el intendente de Ensenada, la nueva cuna del kirchnerismo que evoca a la fortaleza que Jorge Ferraresi armó en Avellaneda durante los años de Mauricio Macri en la presidencia y María Eugenia Vidal en la gobernación.

A diferencia de un tiempo atrás, cuando había tres grupos internos, hoy los intendentes de la primera y la tercera sección electoral bonaerense funcionan en unidad. Y los motivos son claros: su intención es poder ser parte de la discusión nacional. Y es por eso que, en breve, buscarán reunirse con la liga de los gobernadores con el objetivo de poder armar una mesa de discusión interna para poder direccionar al Frente de Todos.

“Todos entendemos que si nosotros tenemos buenos resultados a nivel local, vamos a poder trasladar eso hacia arriba”, explica otro jefe comunal en diálogo con este medio.

Sensación

Sin Cristina en la boleta, los intendentes sienten que pierden un piso básico. Sin embargo, saben que el peso de sus distritos es trascendental para las peleas grandes. “Lomas de Zamora, Matanza, Quilmes, Brown, Merlo tienen fuerza de provincia. Ya lo demostramos el año pasado”, le dice el mismo jefe comunal a este medio en referencia al salto en el voto que lograron desde los distritos entre las PASO y las generales de 2021.

En lo conversado en la reunión de Cañuelas hubo coincidencia en que la discusión hoy por quién será el encargado o la encargada de representar al partido para las presidenciales se dará “de manera horizontal” ya que hoy no hay un referente que alinee a todos. Eso sí, hacia dentro no diferencias: la líder es Cristina, se presente o no.

Y es por eso también que buscan dar la discusión nacional más allá de los territorios. A través de un comunicado compartido y firmado por el PJ y el Frente Todos, los alcaldes expresaron sus sensaciones sobre el momento que vive el país. “Vemos con profunda preocupación el actual contexto institucional que atraviesa nuestro país. Es un momento bisagra en nuestra historia donde es necesario tomar importantes decisiones políticas para defender a todo el pueblo argentino”.