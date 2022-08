Perotti frena proyecto de Javkin para nombrar jefes policiales

La ola de violencia en la provincia no cesa, con 170 homicidios en lo que va del año, y llevó a que esta semana asumiera el tercer ministro de Seguridad en la era Perotti, con la renuncia de Jorge Lagna y la asunción de Rubén Rimoldi. El primero en la cadena había sido Marcelo Saín, quien también renunció en 2021, a lo que siguió otra masiva despedida de funcionarios tras allanamientos policiales en noviembre pasado por supuestos “carpetazos” que habrían armado funcionarios de Saín contra políticos, periodistas, entre otros.

En ese contexto, durante la apertura de sesiones municipales, Javkin había anunciado su proyecto en la legislatura provincial para que los intendentes tuvieran potestad en la elección de los jefes policiales de sus respectivas regiones. Sin embargo, el avance del proyecto es lento.

Por caso, el martes Javkin recibió a diputados provinciales que integran las comisiones de Asuntos Comunales, Seguridad Pública, y Asuntos Constitucionales y Legislación General para acelerar el tratamiento. “Denme la herramienta, yo la voy a saber usar. Tengan confianza en que todos los intendentes y presidentes comunales sabemos lo que pasa en nuestro territorio y sabemos cómo usar una herramienta así, que hoy no la tenemos. No me voy a quedar contemplando que esto siga así”, dijo el intendente de Rosario, epicentro de los hechos de violencia relacionados, en general, al accionar de bandas narco.

Sin embargo, la respuesta fue la necesidad de ampliar las consultas, y los diputados accedieron a que los intendentes tengan más herramientas de control sobre la policía, pero no que estén facultados para las designaciones. Concepto similar al que se desprende de las declaraciones que realizó Perotti.

En paralelo, Javkin, junto a otros intendentes y presidentes comunales de la región, elevaron un reclamo por fuego en las islas en el Delta del Paraná, que cubrió de humo Rosario y zonas aledañas. Los cuestionamientos apuntan a la Justicia y a un trabajo conjunto entre Santa Fe, Entre Ríos y el Gobierno nacional.

Reestructuración

Otro cambio significativo respecto a la seguridad santafesina se dio en la policía, que también estrenó jefe esta semana: Miguel Ángel Oliva, quien reemplazó a Emilse Chimenti.

Ayer, Oliva prometió una “reestructuración a fondo” de la fuerza para lograr una mayor presencia del personal en la calle y aseguró que no va a “permitir zonas liberadas en Rosario”.

“Quiero que se vea la policía local en la calle porque el policía de la ciudad es el que la conoce, tanto Gendarmería como Policía Federal no conocen la zona”, sostuvo Oliva en relación a la interacción con las fuerzas federales de seguridad que operan en Rosario.

“No quiero un policía en cada esquina”, agregó en declaraciones a Cadena 3 Rosario, porque “después empiezan con que es una dictadura, pero sí necesitamos una policía de impacto en Rosario, que sea activa”.