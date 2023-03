Planta estatal entrega al Ejército un nuevo helicóptero modernizado

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) entregó a la Aviación del Ejército el onceavo helicóptero Bell Augusta AB206 modernizado en sus talleres. El proyecto AB206 es un contrato del Ejército Argentino con la planta estatal cordobesa para poner en condiciones de vuelo y actualizar una flota de 20 helicópteros adquiridos en 2017 de excedentes de la fuerza policial “Carabinieri” de Italia. Los trabajos hechos por FAdeA en los AB-206 abarcan una inspección mayor, la parte estructural, componentes dinámicos, aviónica, tapizado, correajes, se instala un interior nuevo, reemplazando paneles plásticos por un recubrimiento ignífugo, la revisión de material compuesto (palas del rotor principal) e inspección mayor del motor RR Allison 250 C20a y se agregó una inspección adicional por prolongado estacionamiento, a causa de los años sin haber volado que tenían los aparatos. El primer helicóptero del lote fue actualizado por la empresa Leonardo en Italia y se usó como modelo e instrucción para los técnicos del Ejército y de FAdeA. Luego el proceso continuó en la planta cordobesa donde comparten tareas los técnicos de la fábrica y los de Aviación del Ejército, liderados por el jefe de proyecto, Francisco Corazza. El desarrollo del upgrade de cabina (cockpit) está a cargo de la firma nacional Redimec, subcontratada por FAdeA, que instala los equipos y efectúa los ensayos finales. Las modificaciones incorporadas son; un sistema de aviónica Garmin G500TXi integrado por un display de 15,6”, táctil y de alta definición, un navegador Garmin GTN 650 Xi, un ADS-B Out y un horizonte electrónico de stand by L3 Harris además de nueva iluminación interior. Una vez finalizada la modernización, el helicóptero alcanza un estándar de calidad y prestaciones de pilotaje muy superior al producto original. El ritmo del proyecto AB206 contrasta con la baja performance del proyecto IA-100 Malvina, avión desarrollado para el entrenamiento elemental y primario de pilotos militares. El IA-100 se promocionó como el primer desarrollo de la fábrica a producirse en serie en más de 30 años, desde la fabricación del IA-63 Pampa. Fuentes de la planta coinciden en que el atraso del proyecto comprometió el roll out (presentación, primer rodaje en pista) previsto para este año y con suerte se haría en 2024. A la hora de las explicaciones, la primera es la falta de seguimiento por parte del management conducido por Mirta Iriondo y discontinuidades presupuestarias que generan interrupciones en las líneas de suministro y entorpecen la relación con proveedores. “El Malvina se vio afectado por una práctica tristemente habitual, el desvío de partidas asignadas al proyecto hacia otros asuntos de la planta como el pago de sueldos del personal” dijeron a este diario. Había arrancado con fuerza, encontró un inversor, el IAF, caja previsional de los militares, que impulsó el desarrollo del prototipo con un crédito de 2.5 millones de dólares que FAdeA canceló con el pago de la última de 15 cuotas en noviembre de 2022. Las demoras de producción alcanzaron otra línea clave, la fabricación de partes y conjuntos que FAdeA suministra por contrato a Embraer para el avión de transporte KC-390. Hubo comunicaciones internas de la firma brasileña advirtiendo que podría reperfilarse el canal productivo dándose a otro socio industrial alguno de los componentes que se fabrican en la planta cordobesa.