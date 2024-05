Comedores se movilizaron a los galpones del Gobierno para pedir que liberen los alimentos "retenidos"

"Es una cosa repugnante que haya millones de kilos de alimentos a unos metros y haya ollas populares vacías y gente que pasa hambre. Quieren provocar una situación de caos, porque no quieren cumplir el fallo, que es clarísimo : tienen que repartir la comida", expresó el líder de la UTEP, Juan Grabois , en alusión a la orden de la Justicia.

galpon alimentos 3.jpg El Gobierno admitió que tiene más de 5 mil toneladas de alimentos almacenados en galpones.

"Me da mucha bronca. Ya no hay indiferencia, sino cinismo, crueldad y sadismo", agregó el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria. A su vez, afirmó que la situación le genera "indignación", pero aclaró: "No vamos a caer en la provocación a la que nos quieren generar".

"Entiendo perfectamente, como abogado, que cuando un Gobierno no cumple ni con el Derecho, ni con las Constitución, ni la Justicia y cuando el Poder Judicial no se lo hace cumplir, es lícito y justo que a través de la resistencia no violenta, sin lastimar a ninguna persona, el pueblo haga justicia y consiga lo que necesita para que sus hijos vivan dignamente. Pero esperemos que se cumplan las 72 horas del fallo", remarcó Grabois defendiendo la movilización de este martes, que contó con su presencia.

En ese sentido, pidió "apostar para que se puedan utilizar los canales de la democracia" para resolver la situación. "Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre, porque nosotros no lastimamos a nadie", finalizó el referente político.

La respuesta del Gobierno sobre los alimentos almacenados en galpones

Según explican desde el Gobierno, los alimentos, obtenidos en la gestión anterior, no se entregaron a los comedores debido a las auditorías que realizó la ministra Sandra Petovello, en las cuales identificó irregularidades en el funcionamiento de los establecimientos.

Además, el secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, declaró que la asistencia alimentaria a la población se canaliza a través de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH), y explicó que los alimentos que se mantienen guardados en los galpones son "un stock de reserva" para situaciones de "emergencia". También aseguraron que la comida se encuentra "en perfecto estado".