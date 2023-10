13 propuestas para la Unidad Nacional.

Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda

Argentina no puede seguir convalidando la deuda ilegítima y odiosa contraída. Esto está en el centro de la angustiante situación económica y política actual. Si no se anulan los acuerdos con el FMI, se seguirá exigiendo mayores ajustes a la economía nacional en cada nueva “revisión trimestral”: mayores tarifas, mayor devaluación, incremento de las tasas de interés. Estas medidas ortodoxas irán de la mano de otras exigencias de políticas contra los sectores populares: aumento de la edad jubilatoria, fin de la moratoria previsional, recortes en políticas sociales, y otros condicionamientos directos sobre la política del Estado (licitaciones, reforma impositiva, etc.). Las corridas cambiarias, las presiones para una mayor devaluación, los aumentos de las tarifas energéticas, una inflación imparable (en un contexto inflacionario internacional, es la que más crece en el mundo), mayor pobreza y necesidades sociales, mayor extractivismo y entrega son parte constitutiva del propio acuerdo con el FMI. En estos momentos extraordinarios se justifica dejar de pagar la deuda como se hizo en 1931/32, y como lo propuso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Papa Francisco. Los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes deben ser usados para una suspensión y unaanulación jurídicamente inobjetables.