A 50 años del golpe de Estado, el acto central combinó reclamos por memoria y críticas al gobierno de Javier Milei + Seguir en









En una nueva multitudinaria convocatoria por el Día de la Memoria, la organización de acto central aludió a la necesidad de políticas de restitución de identidad.

La Plaza de Mayo fue nuevamente el punto central de la convocatoria por el 24 de marzo. Mariano Fuchila

Las plazas de las principales ciudades del país fueron el escenario de las movilizaciones en conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar de la historia argentina. Entre discursos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, terminó de pronunciarse un extenso documento final, que tuvo a Javier Milei en el centro de las críticas.

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"Es necesario unir las luchas para fortalecerlas en tiempos difíciles", fue una de las afirmaciones iniciales de los organizadores de la movilización, que aseguraron estar impulsado en que "conozcan quiénes eran, cómo pensaban, cómo vivían, qué sueños tenían y por qué luchaban las y los 30.000". "Comenzaron a organizarse, para luchar contra quienes, como hoy, querían convertir la Argentina en colonia del imperialismo yanki y europeo", plantearon.

En una apelación al presente, el documento final señaló que "venimos de esas tradiciones y nos sirven como experiencias para fortalecer y recrear la lucha popular contra el gobierno fascista de Milei y Villarruel". Indicando que la generación del '70 priorizaba "la tarea de cambiar el mundo y el país", consideraron que "esa tarea está inconclusa y es nuestra responsabilidad tomar sus banderas en estos momentos donde gobiernos de ultraderecha integrados por sectores fascistas junto al imperialismo han vuelto a atacar a los pueblos de nuestro continente".

Marcha 50 años del Golpe de Estado 24 de marzo Mariano Fuchila Críticas a Javier Milei Luego de reclamar "la urgente apertura y entrega de todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983 para avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes", en el documento final se planteó que "hoy hay un gobierno que no sólo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio. Por eso desmantela las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y desfinancia los espacios de memoria que funcionan en los lugares donde hubo centros clandestinos, incumplen la obligación del Estado de dar cumplimiento a las reparaciones históricas y pago de pensiones".

"Milei impulsa el mismo programa que impusieron las grandes empresas en la dictadura cívico-militar para maximizar sus ganancias y profundizar la dependencia. El gobierno de La Libertad Avanza profundiza la dependencia de Trump y el imperialismo norteamericano. Ataca los derechos populares y obedece los mandatos del FMI con una reforma laboral esclavista, votada por las fuerzas oficialistas y aliadas. Para esto contaron con el apoyo imprescindible de diputados y senadores que responden a gobernadores que aplican el ajuste", se expuso.

En ese marco, se entendió que el modelo de la actual gestión "no puede imponerse sin represión, es así que profundiza los ataques a la organización popular, persigue a quienes luchamos, equipa a las fuerzas represivas, arma causas, proscribe, amplía ilegalmente las atribuciones de los servicios de inteligencia, conforma comandos de fuerzas federales y provinciales para intervenir en los conflictos sindicales, avala el gatillo fácil y militariza funciones civiles avanzando hacia un régimen más autoritario, antidemocrático y represivo". Marcha 24 de marzo fuchila La tradicional bandera con el rostro de los desaparecidos atravesó las filas de las personas que se movilizaron. Mariano Fuchila En el pasaje leído por Estela de Carlotto, se detalló que "el Banco Nacional de Datos Genéticos ha visto intervenida su estructura y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad reducido a la mitad su planta de trabajadores". Minutos después, el documento se refirió al rol de la CGT: "Las políticas de ajuste y destrucción de derechos han sido y son devastadoras y no fueron respondidas con un plan de lucha contundente para frenarlas. Los cientos de miles que hoy llenamos las calles damos cuenta de la voluntad de salir a luchar. Necesitamos que las centrales de trabajadores y trabajadoras se pongan al frente de un plan de lucha contra estas políticas. Paro general y plan de lucha ya". Para finalizar, se pidió levantar "muy alto las fotos de los desaparecidos y desaparecidas. En este momento miran hacia la casa de gobierno, a ese Poder del Estado que no los busca, mientras los niega". Documento final completo Documento Final 50 años de Golpe de Estado