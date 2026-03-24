Estela de Carlotto aseguró que desde la llegada de Javier Milei "no ha pasado otra cosa que la reducción de políticas" de la memoria + Seguir en









La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a la situación en el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Comisión Nacional de los Derechos a la Identidad.

Estela de Carlotto leyó el documento final en el escenario principal. @omarbacks

A 50 años del golpe de Estado, el epicentro de las movilizaciones en todo el país por el Día de la Memoria fue la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires. Allí Estela de Carlotto analizó que "el plan sistemático de robos de bebés aún persiste" en tanto permanece la búsqueda activa de "casi 300 hombres y mujeres con sus identidades cambiadas".

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"Cada restitución de un nieto es la evidencia de las atrocidades que cometió el terrorismo de Estado siniestro, desapariciones, asesinatos, robos, sustracción de menores y falsificación de documentos", subrayó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo como parte de uno de los fragmentos del documento final. Así fue que apuntó que "el Estado debe garantizar la restitución de los nietos apropiados".

En ese pasaje de su intervención desde el escenario principal en donde Estela de Carlotto apuntó que desde la llegada de Javier Milei "no ha pasado otra cosa que la reducción de políticas" de la memoria: "El Banco Nacional de Datos Genéticos ha visto intervenida su estructura y la Comisión Nacional de los Derechos a la Identidad ha visto reducida a la mitad del plantel de trabajadores".

"Necesitamos de las instituciones políticas del acompañamiento de la sociedad, del ejercicio de la memoria y del quiebre de pactos de silencio para seguir encontrando a los hijos e hijas de quienes lucharon por un país más justo. Nunca es tarde", concluyó.

Taty Almeida: "Sigan luchando y resistiendo, no nos han vencido" En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y lanzó un mensaje directo al Gobierno nacional. “ Que sepa Javier Milei y compañía que ¡no nos han vencido!”, sostuvo.

Taty Almeida 50 años golpe de estado “Mi vida era tranquila... Toda mi familia eran militares y yo me crié en ese ambiente. Alejandro siempre me abrazaba y me decía 'esta gorilita de mierda y, sin embargo, la quiero'”, relató entrevistada en C5N. Consultada sobre lo que considera que no cambió en estas cinco décadas, Almeida apuntó contra el actual contexto político. “Lo que realmente me indigna, sobre todo este gobierno de Milei y compañía, que quieran negar lo que se sabe que es real”, afirmó, en referencia a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En ese sentido, agregó: “Tiraron por el aire a madres, vaya a saber cuántos de nuestros hijos y se apropiaron de bebés”. También cuestionó la situación social actual: “Además, no me entra en la cabeza que haya gente que diga 'hay que esperar a ver qué pasa', ¿esperar qué? La gente piensa en comer o comprar remedios”.