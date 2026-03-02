Nahuel Gallo llegó a la Argentina tras 448 días de detención en Venezuela: así fue el reencuentro con su hijo

Tras más de un año de incertidumbre en Venezuela, el gendarme fue liberado y protagonizó un encuentro cargado de emoción al reencontrarse con su familia en Ezeiza.

El gendarme argentino Nahuel Gallo regresó a la Argentina esta madrugada tras permanecer 448 días detenido en Venezuela acusado de espionaje y terrorismo durante el gobierno de Nicolás Maduro. Recuperó la libertad gracias a la Ley de Amnistía para presos políticos aprobada semanas atrás por la Asamblea Nacional.

Gallo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 4:45 en un avión privado vinculado a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y utilizado habitualmente por Claudio "Chiqui" Tapia. Vestido con su uniforme de cabo, pisó suelo argentino luego de haber sido liberado el domingo por el gobierno venezolano.

Su llegada marcó el desenlace de un extenso período de incertidumbre que se prolongó durante casi quince meses. La excarcelación fue posible tras la aprobación de la Ley de Amnistía destinada a presos políticos , que permitió su salida de prisión y su inmediato traslado al país.

En la pista lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, de apenas tres años. El primer abrazo fue con el niño, en medio del operativo de seguridad dispuesto para el arribo. Ese gesto selló el final de una etapa atravesada por la angustia y la distancia. Luego llegó el reencuentro con su pareja, también cargado de emoción.

En la terminal aérea estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva ; la senadora Patricia Bullrich ; y el canciller Pablo Quirno , quienes acompañaron el arribo del efectivo tras su liberación.

Apertura de las sesiones ordinarias: Javier Milei evitó mencionar la liberación de Nahuel Gallo en su discurso

El presidente Javier Milei inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso con un discurso centrado en la agenda económica y las reformas impulsadas por el Gobierno. Sin embargo, hubo una ausencia llamativa: el mandatario no mencionó la liberación de Nahuel Gallo, un episodio que en las ultimas horas generó repercusiones políticas y diplomáticas.

La omisión contrastó con el clima dentro del propio Gabinete. En las horas posteriores a conocerse la liberación, distintos ministros del Gobierno nacional destacaron públicamente las gestiones realizadas desde sus áreas y atribuyeron a esas negociaciones el desenlace del caso. En la práctica, varios funcionarios terminaron adjudicándose el mismo logro.

En el entorno oficial sostienen que se trató de un trabajo coordinado entre distintas dependencias del Estado, aunque hacia afuera las versiones mostraron matices y competencias internas por capitalizar el resultado. La situación expuso, además, las tensiones habituales en el Gobierno a la hora de comunicar gestiones sensibles vinculadas con la política exterior y la seguridad.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada evitaron profundizar sobre el tema durante la jornada legislativa. La decisión de no incluir el caso en el discurso presidencial fue interpretada en ámbitos políticos como una señal de prudencia para no escalar el episodio en el plano público, en medio de un contexto regional delicado.

Al finalizar la ceremonia, el primer mandatario brindó una entrevista televisiva, en donde fue consultado acerca del tema. "Si vuelve, por el motivo que sea, bienvenido", sostuvo. Para Milei, era "una tragedia" que Nahuel Gallo estuviera "secuestrado" y advirtió que "lo demás" son "cuestiones de vigésimo quinto orden".