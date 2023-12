"A ponerse de pie que vamos a salir", el mensaje final de Milei al finalizar su discurso

"En cuanto a la clase política argentina , quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacio de poder.

Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, nuestro proyecto es un proyecto de país.

No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos.

A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos.

Así, no importa de dónde venga, no importa qué hayan hecho antes, lo único que importa es hacia dónde quieren ir.

Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para autorizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles que utilizará todos los resaltos del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita.

No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir, vamos a avanzar con los cambios que el país necesita, porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido.

Por lo tanto, y para ir terminando, que quede claro, hoy comienza una nueva era en Argentina.

El desafío que tenemos por delante es titánico, pero la verdadera fortaleza de un pueblo se mide en cómo enfrenta los desafíos cuando se presentan.

Y cada vez que creemos que nuestra capacidad para superar esos desafíos ha sido alcanzada, miramos al cielo y recordamos que esa capacidad bien podría ser ilimitada.

El desafío es enorme, pero lo afrontaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino.

No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Januca, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad.

La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad, y sobre todas las cosas, de la verdad por sobre la mentira.

Porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable.

Estoy convencido de que vamos a salir adelante.

Recuerdo cuando hace dos años, junto a la doctora Villarruel, hoy Vicepresidente de la Nación, ingresamos a esta casa como diputados.

Recuerdo que en una entrevista me habían dicho, pero si ustedes son dos en 257, no van a poder hacer nada.

Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3.19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo.

Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos, y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío.

Muchas gracias, será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! A ponerse de pie que vamos a salir".