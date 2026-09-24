Tras la cuarta reunión en Casa Rosada, LLA y el PRO siguen lejos de un acuerdo electoral

Luego de un nuevo encuentro entre ambos espacios, el macrismo admitió que las negociaciones hacia 2027 avanzan con dificultades y reclamó mayor convivencia política.

La cuarta reunión entre La Libertad Avanza y el PRO volvió a exhibir las dificultades para avanzar hacia un entendimiento electoral de cara a 2027. Los representantes del macrismo reconocieron que las conversaciones siguen abiertas, pero marcaron diferencias con el oficialismo por el desarrollo de las negociaciones y la relación entre ambos espacios en los distritos.

Del encuentro en la Casa Rosada participaron los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis , en representación del espacio de Mauricio Macri, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem . Martín Menem estuvo ausente con aviso.

"Estamos lejos de un acuerdo electoral" , reconocieron Ritondo y De Andreis a La Nación al finalizar la reunión. Pese al diagnóstico, evitaron profundizar públicamente en las diferencias y remarcaron que no impulsarán ninguna decisión que pueda favorecer "la vuelta al populismo".

Dentro del partido amarillo exitiría malestar porque consideran que LLA intenta conducir la negociación bajo sus propias condiciones mientras mantiene conflictos políticos con administraciones encabezadas por dirigentes del PRO.

Ritondo negó que la conversación se concentrara específicamente en los cuestionamientos libertarios contra la administración porteña. "Hablamos en general, no de la Ciudad" , explicó, aunque reivindicó la gestión de PRO en el distrito desde 2007.

Más allá de las diferencias electorales, los legisladores aseguraron que buena parte de la reunión estuvo dedicada a la agenda parlamentaria. Ritondo afirmó que PRO acompaña la reforma del Banco Central y valoró las modificaciones introducidas por el Gobierno al dictamen sobre discapacidad.

Sobre el Presupuesto, el diputado sostuvo que el proyecto requiere un análisis detallado, aunque adelantó una mirada favorable: "El Presupuesto es gigante, hay que mirar punto por punto, pero en general estamos bastante de acuerdo". En cambio, el espacio todavía no definió cómo votará la iniciativa para anular las PASO y esperará el desarrollo del debate en el Senado.

Ritondo y De Andreis también respaldaron la continuidad de la actividad política de Mauricio Macri, quien tiene previsto presentarse en Jujuy en un nuevo encuentro de "Próximo Paso". "Mauricio va a seguir recorriendo el país", señaló Ritondo, quien destacó la presencia de PRO en los 24 distritos.

De Andreis, por su parte, reivindicó el acompañamiento del macrismo al Gobierno de Milei y sostuvo que "ningún presidente ni ningún partido de la historia hicieron lo que han hecho Macri y PRO por un gobierno que no es propio". Ambos negaron además que desde la Casa Rosada les hayan reclamado bajar una eventual candidatura presidencial de Hernán Lacunza.

Los dirigentes también fueron consultados por el aumento de la pobreza al 32,3% en el primer semestre. De Andreis calificó el número como "malo", aunque sostuvo que el Gobierno espera que una mejora salarial y de la actividad permita revertir la tendencia en próximas mediciones.

Finalmente, al ser consultado por las críticas de Patricia Bullrich al Presupuesto y las repercusiones dentro del oficialismo, Ritondo se desmarcó de quien fuera dirigente de PRO y respondió: "Ya no es un problema nuestro".