Alejandra Monteoliva admitió que los suicidios aumentaron 30% en las fuerzas de seguridad por las deudas familiares

La ministra de Seguridad reconoció el impacto de la economía en la vida de los efectivos durante el gobierno de Javier Milei. Además, dijo que es una situación que golpea a otros ámbitos.

La ministra de Seguridad le puso número a la crisis de salud mental que afecta a las fuerzas.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , reveló que en el último año se incrementaron "un 30% los suicidios " al interior de las fuerzas de seguridad y reconoció que uno de los motivos que explican la trágica situación es "el nivel de endeudamiento" de los efectivos a raíz de los bajos salarios que perciben. Se trata de una problemática creciente, que se agravó durante la gestión de Javier Milei.

La funcionaria nacional, que asumió en diciembre en reemplazo de Patricia Bullrich, fue consultada sobre el panorama crítico que atraviesan los efectivos nacionales debido a la crisis económica y a l ajuste sobre los sueldos de los empleados públicos que lleva adelante el Poder Ejecutivo desde la asunción del libertario en diciembre de 2023.

“Hay más suicidios en las fuerzas, sí", respondió. “ En 2025 hubo un 30% más que en 2024”, reconoció Monteoliva y afirmó que el principal problema es “el tema de la salud mental” .

Acto seguido intentó contextualizar para explicar que no es un hecho aislado sino que responde a una situación que se vive en otros ámbitos: "También se incrementaron los suicidios en el país, y las fuerzas federales no escapan a esa realidad”.

Desde 2023, los casos de suicidio se convirtieron en la principal causa de muerte violenta tras superar a los siniestros por vialidad y a los homicidios dolosos. Según dijo, los indicadores del 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, muestran que había un registro de 2300 suicidios por año . "Hoy estamos en 5300”, añadió. “La tasa de suicidio de Argentina es de 22,7 suicidios cada 100 mil habitantes” , producto del incremento sostenido en la última década.

Al desarrollar sobre los motivos vinculados al aumento de las tasas de suicidios, la ministra de Seguridad lo relacionó con la economía. “Tenemos niveles de endeudamiento, muchas veces formales e informales al interior de la fuerza, y muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar”, admitió en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, explicó que el Ministerio es consciente de la problemática y, por ese motivo, se tomó como “un eje de trabajo en el marco de las políticas de bienestar” que lleva adelante su cartera. “Venimos trabajando con distintas medidas”, dijo y contó que una de ellas es “explicar cuestiones de ayudas financieras”.

El endeudamiento familiar se triplicó durante el Gobierno de Javier Milei

El endeudamiento es una de las principales problemáticas que afecta a la sociedad argentina. La morosidad de los privados registró un aumento ininterrumpido desde octubre 2024, cuando la incobrabilidad total era de 1,5%, la de familias 2,5% y la de empresas de 0,7%. En casi dos años, pegó un salto y pasó a representar al 12,7% de las familias y al3,5% de las compañías.

Entre las explicaciones aparece la necesidad de las familias de sacar un crédito para hacer frente a la compra de alimentos o para el pago de otras deudas. Ante la falta de control por parte de las autoridades regulatorias de los mecanismos para obtener un crédito en billeteras virtuales y entidades no financieras, los préstamos se ofrecen a tasas usurarias que luego la persona no puede pagar.

Según el relevamiento de Zentrix, el 62% de los argentinos tomó deuda y el 53,7% de ellos lo hizo para cubrir gastos corrientes: alimentos y servicios. Sólo el 11,5% financió bienes durables. Dos de cada tres agotan sus ingresos antes del día 20 y el 9,3% llega a fin de mes con capacidad de ahorro.

Actualmente, la carga mensual de los servicios de deuda de las familias equivale al 24,1% de la masa salarial, según información publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Durante el primer año de Milei, era inferior al 9%.

En caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se le encuentra salida, se debe comunicar telefónicamente al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.