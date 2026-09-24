Axel Kicillof advirtió por la caída del consumo y afirmó que ya se perdieron más de 400.000 empleos

El gobernador bonaerense advirtió por la caída del consumo, la pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo y el impacto de la recesión en comercios, industrias y distintos sectores productivos.

Kicillof cuestionó el rumbo económico de Milei: "No existe 'el milagro argentino' si la gente no puede pagar la factura de luz o la comida".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que no existe un “ milagro argentino ” si la población no puede afrontar los gastos básicos. Además, vinculó la caída del consumo con el cierre de comercios e industrias y aseguró que ya se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo.

El mandatario bonaerense se refirió al impacto del aumento del costo de vida y la recesión sobre la población y las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, sostuvo que la caída del consumo derivó en el cierre de establecimientos comerciales e industriales. “ No existe ‘el milagro argentino’ si la gente no puede pagar la factura de luz, el alquiler o la comida ”, afirmó Kicillof.

“Funden todos. Y eso es lo que estamos viviendo, más de 400.000 puestos de trabajo perdidos en la Argentina”, señaló durante una entrevista con Gustavo “Gato” Silvestre en Minuto Uno.

Kicillof también amplió su diagnóstico hacia distintos sectores de la economía y la cultura. Según planteó, el deterioro alcanza a actividades como el cine, el teatro, el turismo, los servicios, la industria, la construcción y el comercio.

“ Hay una catástrofe, se está viviendo una catástrofe productiva, laboral, social , y son sectores desde la cultura, el cine, el teatro, pasando por el turismo, el servicio, industria, construcción, comercio, todo para atrás”, afirmó.

El gobernador bonaerense advirtió por la caída del consumo, la pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo y el impacto de la recesión en comercios, industrias y distintos sectores productivos.

En otro tramo de la entrevista, el gobernador bonaerense profundizó sus críticas al esquema económico implementado por la administración de Milei y denunció un sesgo favorable hacia el sector financiero en detrimento de la industria y la producción.

“Están llenándole los bolsillos de guita a la timba financiera, que tampoco debe llamarnos la atención, porque ya sabemos de dónde vienen, y al mismo tiempo la economía real, que se estrola”, sostuvo Kicillof, quien fue ministro de Economía durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

La agenda de Kicillof en Nueva York

El gobernador también explicó los motivos de su reciente viaje a Nueva York, donde mantuvo una agenda vinculada con inversores internacionales. Según explicó, buscó exponer la situación económica y social de distintas regiones del país.

“Yo lo que fui a mostrar es la situación real de la Argentina, la realidad que tenemos, lo que pasa en el territorio”, afirmó Kicillof. En esa línea, sostuvo que el deterioro no se limita al conurbano bonaerense, sino que alcanza también al interior de la provincia y a otras jurisdicciones.

“Lo que pasa no solo en el Conurbano o el interior de la Provincia, sino en las provincias argentinas que anduve recorriendo y en todos lados es lo mismo”, agregó.

Por último, Kicillof sostuvo que las provincias no pueden resolver por sí mismas problemas vinculados con el rumbo general de la economía nacional. “No hay solución provincial para problemas nacionales, no la hay. Entonces lo que hay que cambiar es el modelo económico”, concluyó.

Axel Kicillof criticó la gira internacional de Javier Milei

Al ser consultado sobre la visita de Milei a Nueva York, Kicillof cuestionó los resultados de la agenda internacional del mandatario y criticó el contenido de su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

“En la ONU, Milei no consiguió ni foto ni reunión con Trump. El discurso de Milei en la ONU es un papelón. Milei tiene muy poco para mostrar y se enfocó en Malvinas. Recién ahora se le ocurrió defender la soberanía de la Argentina”, ironizó.

En esa misma línea, el gobernador cuestionó la alineación geopolítica del Gobierno y sostuvo que la Argentina se mantiene al margen de algunos de los principales debates de la agenda internacional. “Está todo el planeta hablando de regular la inteligencia artificial, todos menos Milei. Y nos está metiendo en guerras que no son nuestras”, apuntó.

Por otra parte, Kicillof vinculó los ataques y descalificaciones del Presidente y sus funcionarios con las dificultades para mostrar resultados económicos. En ese sentido, recordó el paso del ministro Luis Caputo por la administración de Mauricio Macri y sostuvo que el Gobierno utiliza ese recurso discursivo frente al incumplimiento de sus propias proyecciones.

“Como el discurso de mejoras económicas se le cae en la cabeza, ahora pasaron la mejora económica para el 2028. Cuando algo sale bien es por ellos y cuando sale mal es la herencia. Es un gobierno de improvisaciones y escándalos”, concluyó.