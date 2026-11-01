Cómo fue la reaparición de Mirtha Legrand después de su problema de salud + Agregar ámbito en









La conductora estuvo presente en el festejo de su hija Marcela Tinayre, realizado en Barrio Parque, y compartió la velada con familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo.

Después de su problema de salud, Mirtha Legrand volvió a mostrarse en público.

Mirtha Legrand retomó sus salidas públicas y asistió al festejo de cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, en una noche especial para toda la familia. La conductora, de 99 años, participó de la celebración realizada en una residencia de Barrio Parque, en Buenos Aires, luego de haber atravesado una internación de 18 días por una neumonía bacteriana.

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El encuentro tuvo una ambientación inspirada en Halloween, combinada con detalles de estilo mediterráneo. Mirtha llegó en auto, acompañada por su nuevo chofer, y compartió parte de la velada con familiares y amigas cercanas.

Entre quienes estuvieron junto a ella se encontraban su nieta Juana Viale, la periodista Teté Coustarot y Amalia Idoyaga Molina. También participaron distintas personalidades del espectáculo y del ámbito empresarial, que se acercaron para acompañar a Marcela en su día.

A lo largo de la noche se sumaron otros invitados, entre ellos Nacho Viale, Connie Solari y Dani Mañas. La celebración se desarrolló en el jardín de la propiedad, donde se distribuyeron varias mesas para recibir a los asistentes.

Mirtha Legrand volvió a mostrarse en público en el cumpleaños de Marcela Tinayre. Mirtha Legrand recibió el alta tras casi tres semanas de internación La conductora había ingresado al Sanatorio Mater Dei el 18 de septiembre por complicaciones en un cuadro respiratorio. Durante su estadía recibió tratamiento y permaneció bajo seguimiento profesional.

El 6 de octubre, el centro médico confirmó que podía continuar con la recuperación en su domicilio. En el comunicado oficial se informó: "La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia". Tras abandonar la institución, la conductora mantuvo el reposo indicado por sus médicos y permaneció alejada de las apariciones públicas. Aunque el 18 de octubre compartió una fotografía familiar en sus redes sociales por el Día de la Madre, el cumpleaños de Marcela Tinayre marcó su primer regreso presencial a un evento. Su asistencia permitió verla nuevamente junto a sus seres queridos, casi un mes después de haber recibido el alta.