Elecciones 2027: Alberto Weretilneck confirmó que adelantará los comicios en Río Negro y respaldó la eliminación de las PASO + Agregar ámbito en









El gobernador confirmó que la provincia votará antes de los comicios nacionales, aunque todavía no definió la fecha. También defendió que cada partido político elija a sus propios candidatos.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que la provincia adelantará las elecciones de 2027 para separar los comicios locales de la votación nacional. Además, respaldó la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en medio del debate por una posible reforma del sistema electoral impulsada a nivel nacional.

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“Vamos a adelantar las elecciones”, afirmó el mandatario el miércoles en diálogo con TN. Si bien ratificó que Río Negro elegirá a sus próximas autoridades antes de las elecciones presidenciales, evitó precisar cuándo se realizará la convocatoria.

La decisión se inscribe en la estrategia de los gobernadores que buscan separar las discusiones provinciales de la disputa presidencial. El desdoblamiento permite que las fuerzas locales compitan con una agenda propia, sin quedar necesariamente atadas a las candidaturas y alianzas que se definan para la elección nacional.

En paralelo, Weretilneck se pronunció a favor de derogar las PASO y sostuvo que los partidos políticos deben tener la responsabilidad de definir sus candidatos. El gobernador cuestionó que el conjunto de los ciudadanos deba participar en la selección de postulantes de fuerzas políticas a las que no necesariamente adhieren.

Weretilneck destacó el impacto de los proyectos energéticos Durante la entrevista, el gobernador también se refirió al desempeño económico de Río Negro y Neuquén durante la gestión de Javier Milei. “Neuquén y Río Negro son las dos provincias que han creado empleo privado en el gobierno de Milei”, afirmó.

En ese marco, Weretilneck destacó el desarrollo de los proyectos vinculados con la exportación de petróleo y gas natural licuado (GNL) en la Patagonia. Según sus estimaciones, las iniciativas en marcha podrían generar exportaciones cercanas a los u$s30.000 millones una vez que los tres grandes proyectos energéticos estén operativos. El mandatario defendió el impacto de esas inversiones sobre la economía regional y sostuvo que el desarrollo energético debe traducirse en oportunidades de empleo y negocios para las empresas locales. También señaló que Río Negro registró un crecimiento económico durante el último año, en un contexto en el que la actividad energética gana peso en las perspectivas productivas de la provincia.

Weretilneck adelantará las elecciones en Río Negro y respaldó la eliminación de las PASO.