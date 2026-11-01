Visita de León XIV a la Argentina: Karina Milei y Jorge Macri supervisaron las obras para la misa del Papa en Palermo + Agregar ámbito en









La secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gobierno porteño recorrieron el Monumento a los Españoles, donde el Pontífice celebrará una misa multitudinaria el 9 de noviembre.

Karina Milei y Jorge Macri junto a Alejandra Monteoliva y Gabriel Sánchez Zinny, en las obras en Palermo.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrieron este domingo las obras del escenario que recibirá al papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. La visita tuvo como objetivo supervisar los preparativos para la misa multitudinaria que el Sumo pontífice encabezará el lunes 9 de noviembre, durante su primera visita a la Argentina.

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También participaron, por parte de Nación, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Culto, Agustín Caulo. Y por la Ciudad estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Durante la recorrida observaron el avance del montaje y los aspectos vinculados con la organización del operativo de seguridad, los accesos y la circulación de los fieles. El dispositivo contempla además la instalación de pantallas gigantes sobre la avenida del Libertador, desde Sarmiento hasta Olleros, para facilitar el seguimiento de la celebración.

Karina Milei y Jorge Macri encabezaron la actividad este domingo. GCBA La visita de León XIV ya comenzó: Karina Milei y Jorge Macri recorren las obras La actividad también dejó una señal política de coordinación entre el Gobierno y la administración porteña, en un contexto de tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza por las negociaciones electorales. Karina Milei valoró el trabajo en conjunto y sostuvo: “Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos, en todas las jurisdicciones estamos haciéndolo. Y quería pedirles disculpas a los porteños, sé las molestias que esto causa. Es un hecho histórico y realmente vamos a disfrutar todos los argentinos”.

Luego, Jorge Macri agregó: "Venimos trabajando en equipo de manera excepcional, con cada área: Cultos, Seguridad, Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de Presidencia. También coordinando con la provincia de Buenos Aires, porque hay un momento en el que el Papa deja nuestra Ciudad".

El papa León XIV llega el próximo domingo al país. Vatican News "El evento es histórico, es un momento de profundo festejo al que vendrá mucha gente de fe, pero también otra que quiere escuchar ese mensaje de unidad, de paz, que el Santo Padre nos va a traer”, indicó Jorge Macri. Y completó: “Nuestra idea es poder recibir a mucha gente, tanto el lunes como en la Vigilia del martes, y que todo sea en paz, en tranquilidad, con mucha seguridad, disfrute y con una inversión muy importante. El trabajo de todos los equipos es muy profesional". Funcionarios de Nación y CABA en la recorrida hoy por Palermo. Según informó el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, se espera que alrededor de 1,5 millones de personas concurran a la misa en la Ciudad de Buenos Aires. La celebración en Palermo será uno de los principales acontecimientos de la agenda de León XIV, que también incluirá actividades en Claypole, Córdoba y Luján. La visita del Pontífice comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando será recibido por el presidente Javier Milei en Aeroparque. Luego tendrá actividades oficiales en la Ciudad y, al día siguiente, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, antes de trasladarse al Monumento a los Españoles para la misa. La organización del viaje requiere un operativo coordinado entre Nación, Ciudad y las provincias involucradas.

GCBA