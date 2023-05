Aborto legal: la candidata a vicepresidenta de Milei pidió derogar la ley

La funcionaria, hija de un militar, opinó que la construcción de Memoria "hasta ahora ha tenido un tratamiento parcial, sesgado, un tratamiento en el cual hay solo una porción de la población que está como habilitada o que tiene derecho a contar lo que vivió y al sufrimiento". Además, consideró que la política de derechos humanos "ha generado un rincón de impunidad que hasta el día de hoy desgraciadamente persiste".

Consultada sobre la violencia de género, manifestó que "no estoy de acuerdo con considerar a las mujeres como víctimas". "La violencia no tiene género" añadió entrevistada en Infobae e indicó que "el Ministerio de la Mujer es el agujero negro más grande del Sistema Solar argentino, porque literalmente cualquier fondo entra por ahí y no sale nada más que cargos, autos, viajes, militancia y adoctrinamiento".

La precandidata a vicepresidenta se refirió a los pueblos originarios, abordando a estas comunidades como "un problema que afecta a la integridad territorial de nuestro país, afecta a nuestra soberanía". "Hay gente que se cree que porque se pone una vincha con plumas es un mapuche" apuntó la diputada porteña y analizó que "estamos en la moda de autopercibirnos como queremos".

Finalmente, señaló que "en algunas cosas me siento libertaria, por supuesto, pero lo que más me siento es Argentina", concluyendo que el libertarismo "es el fenómeno político más importante de los últimos 25 años". En ese marco, rechazó las acusaciones de ser un espacio totalitario, entendiendo que "nosotros estamos con las reglas de ellos, pero haciendo realmente una revolución intelectual" .