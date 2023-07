Ademys convocó a un paro en la Ciudad y Larreta respondió: "Docente que para no cobra"

En el marco del regreso a clases luego del receso invernal, el gremio Ademys convocó a un paro docente para este lunes en la Ciudad , hecho que fue repudiado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta , quien dijo que "docente que para no cobra y el que no para cobra más".

Por otra parte, el gremio denuncia "una política de ataque y persecución a la docencia". "Ejemplo de esto es el inicio de juicio de desafuero a Juan Manuel Di Vincenzo que se suma al ya iniciado a Jorge Adaro y la separación del cargo de la Directora de media del Lengüitas", afirma el comunicado.

Respuesta de Horacio Rodríguez Larreta: "Docente que para no cobra"

La respuesta de la Ciudad llegó en duros términos en boca del propio Horacio Rodríguez Larreta. "La educación no puede parar. El docente que para no cobra y el que no para gana más", dijo el alcalde porteño en Twitter.

En la publicación, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) dijo que en la Ciudad, hace años que trabajamos para que los chicos estén en el aula, aprendiendo, la mayor cantidad de días posible porque cada día cuenta.

P10 - Larreta (NA)_opt.jpeg Horacio Rodríguez Larreta

"Este va a ser el tercer año consecutivo en que, todos juntos logramos 192 días de clases. Con conocimientos actualizados, uso de tecnología y prácticas formativas. Esto es parte de la Revolución Educativa que vamos a hacer juntos en todo el país", afirmó.

Acto seguido, denunció que este lunes "un grupo minoritario quiere castigar a algunos estudiantes y que no puedan ir a la escuela por esta medida. No van a poder. Las escuelas estarán abiertas y este grupo politizado no generará el daño que busca". "En la Argentina que viene LA EDUCACIÓN NO PUEDE PARAR: el docente que para no cobra y el que no para gana más", anunció el funcionario.

Por último, lanzó: "Los chicos van a estar en las aulas aprendiendo, construyendo su futuro, junto con la mayoría de los maestros comprometidos y dedicados a que todos los argentinos reciban la educación que necesitan para construir una vida mejor".