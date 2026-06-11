En medio de la polémica por su declaración jurada, un viejo tuit de Manuel Adorni se vuelve viral

El jefe de Gabinete es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. El mensaje en las redes sociales - que data de 2016 - se volvió viral luego de que el funcionario adhiriera al régimen simplificado de Ganancias.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, busco dar fin a las dudas sobre su patrimonio - en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito - y presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción el pasado miércoles . Sin embargo, y a pesar de haber entregado el documento, la polémica siguió vigente debido a su adhesión al régimen simplificado de Ganancias y las redes se hicieron eco de un viejo tuit del funcionario: "¿Alguien sabe si a los que entren en el blanqueo se les prohíbe tener cargos públicos en el futuro? Pregunto eh".

El mensaje data del 9 de agosto de 2016, momento en que el gobierno de Mauricio Macri habilitó el trámite para blanquear activos o para reclamar la exención de Bienes Personales o la devolución de Ganancias.

Cabe destacar que el jefe de Gabinete solicitó el pasado jueves su adhesión al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias contemplado en la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, según surge de registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

¿Alguien sabe si a los que entren en el blanqueo se les prohíbe tener cargos públicos en el futuro?. Pregunto eh.

De acuerdo con la constancia de inscripción a la que accedió este medio, el funcionario pidió incorporarse al esquema de “Ganancias Simplificada Ley 27.799” para el período fiscal 2025. El documento también muestra que Adorni ya se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020, por lo que la solicitud abre interrogantes sobre los motivos que impulsaron el cambio de régimen en esta instancia.

El sistema simplificado prevé un esquema declarativo más acotado para los contribuyentes que decidan adherir bajo determinadas condiciones . Entre otros aspectos, reduce el nivel de detalle requerido en las declaraciones juradas respecto del régimen tradicional.

La normativa contempla mecanismos de regularización que pueden excluir sanciones penales vinculadas a incumplimientos tributarios previos. Sin embargo, no alcanza a eventuales investigaciones por otros delitos, como enriquecimiento ilícito o lavado de activos, que continúan sujetas a los procedimientos judiciales correspondientes.

El viejo mensaje de Adorni en las redes - y su adhesión al régimen - cobran relevancia además por el respaldo público que el funcionario expresó hacia la iniciativa impulsada por el Gobierno durante el verano de 2026. “La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”, escribió en su cuenta de X el 26 de diciembre de 2025, al destacar el proyecto impulsado por el Gobierno.

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Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) December 27, 2025

A horas del inicio del Mundial, Manuel Adorni confirmó que presentó la declaración jurada y aseguró que tenía ahorros "en negro"

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni confirmó este miércoles que presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y aseguró que una parte sustancial de su patrimonio proviene de una inversión temprana en Bitcoin realizada con ahorros que, según reconoció, mantenía fuera del sistema formal.

Durante una entrevista con LN+, el funcionario explicó que los fondos se originaron en ahorros acumulados durante años. "Toda la vida ahorramos. Lo hicimos en negro como todos los argentinos que tuvieron la suerte de ahorrar", sostuvo.

Adorni admitió además que esos fondos no fueron incluidos en su declaración jurada inicial, situación que atribuyó a un error. "Un error que arrastro hasta hoy", afirmó.

Según relató, comenzó a invertir en Bitcoin entre 2013 y 2014. "Invertimos 200.000 dólares, ganamos alrededor de 300.000", reveló. El jefe de Gabinete señaló que presentó toda la documentación respaldatoria y remarcó que las operaciones pueden verificarse porque la información permanece registrada en la blockchain. También insistió en que esos fondos estuvieron siempre "en negro".

Al referirse a la investigación en curso, reconoció haber cometido equivocaciones administrativas, aunque aseguró que regularizará su situación fiscal. "Voy a pagar hasta el último impuesto y última multa", afirmó. Al mismo tiempo, rechazó cualquier acusación de corrupción: "No soy chorro, todo lo hice en el sector privado".

Consultado sobre por qué no había dado antes estas explicaciones públicamente, respondió: "Yo no podía responder al tribunal mediático que desde el primer día me juzgó. Tengo que responder a los pasos judiciales".

"Yo sabía que no importaba lo que yo dijera ni explique sin la DDJJ y la documentación", agregó.

Durante la entrevista también se refirió a la propiedad que posee en el barrio cerrado Indio Cuá. Según explicó, primero alquiló una vivienda durante dos meses y posteriormente decidió adquirir otra dentro del mismo complejo. "Yo no tenía declarada la casa porque estaba escriturada al 100% por mi mujer", argumentó.

Otro de los episodios que quedó bajo la lupa durante la investigación fue el contacto que mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de que este prestara declaración. Sobre ese punto, Adorni reconoció haberse comunicado con él y explicó el motivo: "Le escribí para pedirle disculpas".

Asimismo, el funcionario adelantó detalles sobre otra de las propiedades investigadas, el departamento ubicado sobre la calle Miró, y buscó explicar el origen de los fondos utilizados para su compra, así como la participación de las jubiladas que, según distintas versiones, le habrían otorgado un préstamo para concretar la operación.

Sobre el final de la entrevista, Adorni también se refirió a otra de las controversias que lo involucran: su adhesión, junto con la de su esposa, al régimen simplificado de Ganancias habilitado por la denominada Ley de Inocencia Fiscal. El jefe de Gabinete rechazó que la decisión implique una exteriorización de activos no declarados y defendió el mecanismo impulsado por el Gobierno.

"Ni mi mujer ni yo vamos a blanquear un solo dólar. Voy a pagar todos los impuestos. No uso como tapón fiscal el Régimen porque no existe el tapón judicial. Mis impuestos a pagar están muy lejos de los umbrales de la ley penal tributaria", aseveró.

Adorni también reveló que, en los primeros momentos de la investigación, evaluó dejar su cargo. Sin embargo, aseguró que desistió de esa posibilidad tras conversar con el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros integrantes del entorno oficial.

"Después de charlar con el Presidente, Karina y otra gente entendí que yo no podía irme, porque si yo renunciaba siendo un tipo honesto después iban a venir por otros", sostuvo.

Por último, explicó los motivos por los cuales eligió esta fecha para presentar su declaración jurada, luego de que algunos sectores vincularan la decisión con el inicio del Mundial 2026: "Primero porque me cuesta un montón de días encontrar la documentación. Después, porque estoy rectificando la de 2023, 2024 y presentando la de 2025. Se terminó el trabajo y se presentó", concluyó.