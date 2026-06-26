Adrián Ravier debuta como vocero y el Gobierno busca cambiar la agenda tras el caso Manuel Adorni

El economista tendrá este viernes su presentación oficial en el Salón Malvinas Argentinas, antes de debutar el martes con su primera conferencia de prensa. La administración de Javier Milei apuesta a que la nueva Vocería marque un cambio con foco en los resultados económicos.

El Gobierno pondrá este viernes en marcha una de las apuestas políticas más importantes desde que estalló la crisis que terminó por sacar a Manuel Adorni de la Vocería Presidencial. A las 11 de la mañana, en el Salón Malvinas Argentinas, Adrián Ravier tendrá su primera aparición pública como la nueva voz del oficialismo , en una presentación que en Balcarce 50 diseñaron con el objetivo de inaugurar una nueva etapa comunicacional capaz de desplazar el foco del escándalo judicial que golpeó al jefe de Gabinete y volver a instalar la agenda económica.

No será todavía una conferencia de prensa formal. En Casa Rosada prefieren hablar de una "presentación" o de un "mensaje a la ciudadanía". La intención es que Ravier exponga cuál será el alcance de su función, explique las prioridades de la nueva Vocería y trace un mensaje general sobre el rumbo de la administración libertaria. Según explican en su entorno, la idea es que transmita los ejes sobre los que trabajará durante sus primeros días y comience a delinear el perfil que buscará imprimirle al cargo.

La elección del formato no es casual. En el Gobierno entienden que el problema no era únicamente quién hablaba, sino qué se comunicaba. Durante los últimos meses, la causa judicial que involucra a Adorni terminó absorbiendo buena parte de la agenda oficial y dejó a la Casa Rosada jugando casi exclusivamente a la defensiva. La decisión de designar a Ravier apunta justamente a correr esa discusión y reconstruir un relato centrado en los indicadores económicos, la desaceleración de la inflación, las reformas pendientes y la gestión cotidiana. Es, en los hechos, un intento de volver a instalar el libreto original del mileísmo.

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La llegada del economista tampoco responde únicamente a un reemplazo administrativo. En Casa Rosada destacan su perfil técnico y consideran que su formación le permitirá explicar con mayor profundidad las medidas económicas que prepara el Ejecutivo. La idea es que la Vocería recupere protagonismo justamente en el área donde el Gobierno considera que tiene sus principales activos políticos, que es la economía. El mensaje interno es que la discusión pública debe volver a girar alrededor de los resultados de gestión y no de los problemas judiciales de sus funcionarios.

El propio Ravier comenzó a marcar ese camino incluso antes de asumir formalmente. El miércoles confirmó en sus redes sociales que la Cámara de Diputados había aceptado su renuncia a la banca para incorporarse al Poder Ejecutivo y anunció el cronograma de sus primeros días: presentación este viernes en Casa Rosada y primera conferencia de prensa el martes próximo, también a las 11. Allí prometió responder preguntas de los periodistas acreditados "con transparencia, información y rigor técnico", una definición que en el oficialismo consideran una señal del estilo que intentará imprimirle a la función.

MANUEL ADORNI Y RAVIER Adrián Ravier mantuvo una reunión de traspaso con Manuel Adorni. Presidencia

No obstante, Ravier ya empezó a desempeñar el rol de vocero. Lo hizo el jueves por la noche, cuando utilizó su cuenta de X para comunicar una decisión del presidente Javier Milei frente a los terremotos que afectaron a Venezuela. En un mensaje anunció el envío de asistencia humanitaria, detalló el despliegue de médicos, aeronaves, brigadas de rescate, plantas potabilizadoras, equipamiento y ayuda logística, además de transmitir la solidaridad del Gobierno con las familias afectadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/adrianravier/status/2070266328720498929?s=48&partner=&hide_thread=false Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar.



Ante… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 25, 2026

La escena de este viernes tendrá una particularidad institucional. Cuando Ravier aparezca frente a las cámaras todavía no habrá sido designado oficialmente como vocero presidencial. La formalización deberá esperar hasta el regreso de Javier Milei de España, donde participa de actividades académicas y encuentros con empresarios.

En el entorno del futuro vocero sostienen que la presentación también servirá para mantener un primer contacto con quienes cubren diariamente la actividad presidencial y abrir una instancia de diálogo luego de semanas de fuerte tensión. El clima, sin embargo, dista de ser el ideal. Mientras el juez Ariel Lijo desestimó la denuncia impulsada por el Gobierno contra periodistas de TN por supuesto espionaje, la Casa Militar avanzó con restricciones para la prensa acreditada dentro de Balcarce 50. Entre las medidas implementadas figuran la limitación del acceso a patios y pasillos comunes, el esmerilado de vidrios para impedir visualizar la circulación hacia algunos despachos sensibles, la eliminación del sistema de huellas digitales para ingresar a determinados sectores, controles policiales más frecuentes y el acompañamiento permanente de efectivos durante los desplazamientos dentro del edificio. Ese contexto condicionará inevitablemente el debut del nuevo portavoz.

Puertas adentro del Gobierno insisten en que la nueva etapa también implicará un cambio metodológico. La intención es ordenar la comunicación, reducir el ruido interno, limitar las versiones cruzadas y centralizar nuevamente la información institucional alrededor de una figura específica. Después de varios meses en los que la agenda estuvo dominada por la defensa política de Adorni, el oficialismo busca reconstruir una cadena de comunicación más previsible y volver a imponer sus propios temas de discusión pública. Su desembarco representa el intento más claro del Gobierno por cerrar un capítulo incómodo y abrir otro en el que la conversación vuelva a girar alrededor de la economía y las reformas que pretende impulsar Javier Milei.